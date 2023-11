House Flipper 2: Retail-Fassung offiziell bestätigt

Die Verantwortlichen von Merge Games haben bekanntgegeben, dass man eine physische Edition von „House Flipper 2“ für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC veröffentlichen wird. Eine Veröffentlichung ist für den 21. März 2024 geplant.

Wer sich die physische Edition vorbestellen möchte, kann sie sich über Signature Edition Games sichern, wobei sie in Nordamerika und Europa auch im Handel erhältlich sein wird.

Bringt die Häuser auf Vordermann

Von offizieller Seite heißt es: „Es wird Zeit, den Hammer rauszuholen. House Flipper ist zurück – und zwar rundum erneuert! Kaufe und renoviere verfallene Häuser! Oder möchtest du Neue bauen? Kein Problem! Starte als Flipper-Neuling, hilf den Einwohnern von Pinnacove und werde reich.“

Sowohl Veteranen als auch Anfänger werden sich in „House Flipper 2“ schnell heimisch fühlen, wobei die Entwickler einige neue Funktionen einführen und die bisherigen noch einmal überarbeiten. Ein Hammer, ein Farbroller und ein Mopp werden allesamt Bestandteil eures Arsenals sein.

Außerdem bauen die Entwickler einen Sandbox-Modus ein, in dem man kreativ sein kann. So kann man Gebäude aus der Realität nachbauen und die eigenen Vorstellungen verwirklichen. In Pinnacove läuft die Zeit langsamer und die freundlichen Bewohner lassen euch in ihre Häuser, um die Geschichten der alten Gemäuer zu hören.

Mehr zum Thema: House Flipper 2 – Nachfolger zum Renovierungs-Simulator angekündigt – Erster Trailer

Ein neuer Trailer gewährt uns noch einmal einen Eindruck von „House Flipper 2“:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu House Flipper 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren