PS5 Slim: Altes Model bei ersten Händlern weitgehend ausverkauft

Schon nach dem Launch der PS5 Slim in Deutschland wird das neue Modell bei ersten Händlern zur einzigen Wahl, was bedeutet, dass sich die Lager schneller als vermutet leeren.

PlayStation Direct nimmt keine weiteren Bestellungen an. Verkauft wurde die “alte” PS5 dort zuletzt zum reduzierten Betrag von 429,99 Euro, der 120 Euro unterhalb der UVP liegt. Auch wenn das Angebot bis zum 30. November 2023 gültig sein sollte, heißt es dort: Zurzeit nicht verfügbar.

Bestellt werden kann bei PlayStation Direct nur noch die PS5 Slim, die für 549,99 Euro verkauft wird. Erhältlich ist zunächst das Modell mit Disk-Laufwerk. Die Digital Edition “kommt bald”, so der Hinweis im Produktkatalog.

Wie sieht es bei Media Markt, Amazon und Co aus?

Doch nicht nur in Sonys PlayStation-Shop kam es zu einem Ausverkauf. Auch bei vielen anderen Händlern ist das Launch-Modell der PS5 kaum noch bestellbar. Bei Media Markt/Saturn gilt das für die Disk-Version, bei der nur noch der Hinweis erfolgt, dass keine Lieferung möglich ist.

Auch die reduzierten Bundles mit “Call of Duty: Modern Warfare 3” und “EA Sports FC 24” sind weg. Gleiches gilt für die Special Edition im Look von “Marvel’s Spider-Man 2”. Die „alte“ Digital Edition kann hingegen noch für 449,99 Euro geordert werden.

Bei Otto setzt sich die Situation fort: Zwar ist zum Beispiel das PS5-Bundle mit “Call of Duty: Modern Warfare 3” erhältlich, allerdings von einem Drittanbieter, der samt 10-Prozent-Rabatt 719,99 Euro verlangt. Mit der Digital Edition bleibt bei Otto eine preisreduzierte Option, bis es auch hier zum Ausverkauf kommt.

PS5 Slim: Video zeigt wichtiges Detail zur Registrierung des Disk-Laufwerks

Bei Amazon ist das Angebot breiter gestreut. Allerdings sind die noch verfügbaren Konsolen nicht mehr für die Preise zu haben, die in den vergangenen Wochen erhoben wurden. Das Paket mit “Call of Duty: Modern Warfare 3” kostet wieder 609,99 Euro, nachdem es einige Zeit lang für weniger als 500 Euro im Angebot war. Auch andere Pakete zogen im Preis an.

Von einem kompletten Ausverkauf ist die “alte” PS5 letztendlich noch entfernt, zumal bei stationären Händlern zahlreiche Exemplare in den Regalen verweilen dürften. Die Tendenz ist allerdings deutlich: In naher Zukunft wird die Slim-Variante das bisherige Modell weitgehend ersetzt haben und für Kunden die einzige Kaufoption darstellen.

PS5 Slim – Was ist neu?

Die neue Sony-Konsole kommt mit einigen Änderungen daher. Sie ist nicht nur leichter und kleiner als das Launch-Modell. Ebenfalls verfügt die PS5 Slim über eine technische Neuerung: Das Disk-Laufwerk kann abgebaut und angesteckt werden. Spieler, die sich zunächst für die Digital Edition entscheiden, können es für 129,99 Euro nachkaufen, was beim Launch-Modell der PS5 nicht möglich ist.

An der Leistung hat sich nichts getan, sodass Besitzer der neusten Hardware genau das auf dem Bildschirm sehen werden, was auch mit allen anderen Current-Gen-Konsolen von Sony möglich ist.

Einen Vorteil gibt es allerdings: Die PS5 Slim verfügt über 1 TB SSD-Speicherplatz, nachdem es bisher 825 GB waren.

PS5 Slim kaufen Die PS5 Slim ist auch in Deutschland gestartet und kann bestellt werden. Amazon Media Markt

Verkauft wird die PS5 Slim für 549,99 Euro als Disk-Bundle bzw. später für 449,99 Euro ohne Laufwerk. Zusätzlich kann ein Standfuß erworben werden, der den vertikalen Stand sicherer gestaltet. Er kostet 29,99 Euro. Das separate Disk-Laufwerk soll bald verfügbar sein.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren