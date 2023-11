PS5 Slim: Video zeigt wichtiges Detail zur Registrierung des Disk-Laufwerks

Das Disk-Laufwerk ist in der PS5 “Slim” nicht mehr fest verbaut, sondern gleichzeitig ein optionales Zubehör, das separat gekauft und an die Konsole gesteckt werden kann. Für die Nutzung setzt Sony eine Online-Registrierung voraus. Doch ist diese immer nur für eine PS5 möglich? Ein YouTuber wollte es genauer wissen.

Die PS5 “Slim” verweilt seit dieser Woche auf dem US-Markt. Zu den Besonderheiten der neuen Sony-Hardware gehört das abnehmbare Laufwerk. Die neue Option bedeutet, dass Spieler zunächst eine Digital Edition kaufen und diese später um das separat erwerbbare Laufwerk erweitern können.

Wird das Disk-Laufwerk an eine PS5 “Slim” gesteckt, wofür kein Werkzeug notwendig ist, muss es über eine Internetverbindung zunächst registriert werden. Das gilt auch für Konsolen, die bereits mit dem Disk-Laufwerk verkauft werden. Darauf aufbauend stellte sich der Youtuber “TronicsFix” die Frage, ob die Registrierung zu einer exklusiven Bindung zwischen Konsole und Laufwerk führt. Das ist offensichtlich nicht der Fall.

Registrierung auf mehreren PS5 Slim-Konsolen möglich

Während einer kurzen Versuchsreihe startete der Youtuber zunächst eine neue PS5 “Slim”, die auf die erwähnte Registrierung hinwies, bevor das Disk-Laufwerk genutzt werden konnte. Im weiteren Verlauf schnappte er sich eine zweite PS5 und brachte das Laufwerk der ersten PS5 an. Hier kam es ebenfalls zum Hinweis, dass zunächst eine Registrierung vorgenommen werden muss.

Spannender wurde es beim dritten Versuch: Das nun auf der zweiten PS5 registrierte Laufwerk wurde wieder am ersten Modell montiert. Eine erneute Registrierung war nach dem Start jedoch nicht mehr notwendig, was den Schluss zulässt, dass ein Disk-Laufwerk mehreren Konsolen zugeordnet werden kann. In Bezug auf eine maximal mögliche Anzahl gibt es keine Angaben.

Die Möglichkeit, ein Laufwerk auf mehreren PS5 “Slim” registrieren zu können, bietet in Kombination mit der sehr einfachen Montage den Vorteil, dass ein Laufwerk beispielsweise innerhalb der Familie oder zwischen Freunden getauscht werden kann.

Und auch die Reparaturfähigkeit wird dadurch gestärkt, wie in den YouTube-Kommentaren positiv hervorgehoben wird. So schreibt ein User: „Ich finde es toll, dass sie darüber nachgedacht haben. Die Tatsache, dass man mehrere PS5 mit einem Laufwerk registrieren kann, bedeutet viel für die Reparaturfähigkeit der schlanken Version.“

Was passiert, wenn keine Registrierung mehr möglich ist?

In den vergangenen Tagen kam auch Kritik auf. Denn die Notwendigkeit zur Registrierung des Disk-Laufwerkes bedeutet, dass die Funktionsfähigkeit explizit von Sonys Servern abhängt. Sollten diese einmal vom Netz gehen, wäre die Hardware quasi unbrauchbar. Hier bleibt zu hoffen, dass Sony die Registrierungspflicht früher oder später mit einem Software-Update aufhebt oder eine Offline-Möglichkeit zur Koppelung anbietet.

Die PS5 “Slim” kam in dieser Woche in den US-Handel und kann dort für 499,99 Dollar gekauft werden – wahlweise im Paket mit “Call of Duty: Modern Warfare 3”. Wann die Markteinführung in Europa erfolgen wird, ließ Sony offen. Allerdings soll der weltweite Launch zeitnah erfolgen.

