Arkham Knight: Robert Pattinsons “The Batman”-Anzug kommt ins Spiel

Besitzer von “Batman Arkham Knight” können bald mit einem neuen Anzug durch das Spiel düsen. Damit kommt ein Hauch des 2022er “The Batman” in das Adventure.

Das 2015 veröffentlichte “Batman Arkham Knight” gehört zwar nicht zu den neusten Spielen auf dem Markt. Allerdings können sich Besitzer des Action-Adventures auf ein weiteres Update einstellen, das einen neuen Skin in den Titel bringt.

Einen Hinweis darauf gab es bereits im vergangenen Monat. So konnten PC-Spieler in “Batman: Arkham Knight” ohne vorherige Ankündigung auf einen Skin aus dem 2022 veröffentlichten “The Batman”-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle zugreifen.

Allerdings wurde er genauso schnell entfernt, wie er erschienen war, ohne dass sich die Entwickler zu diesem Vorgang zu Wort meldeten – bis heute. Der neue Skin wurde offiziell angekündigt und ist zunächst Teil der “Batman: Arkham Trilogy”, die im Dezember für die Switch erscheinen wird. Doch auch Spieler auf PS4, Xbox One und PC werden berücksichtigt.

PlayStation-Spieler sind Mitte Dezember an der Reihe

Die in der Trilogie enthaltene Switch-Version von “Arkham Knight” erhält den neuen Skin am 1. Dezember 2023. An diesem Tag erscheint die Sammlung, die ebenfalls “Batman Arkham City“ und “Batman Arkham Asylum” enthält und bei Amazon vorbestellt werden kann.

Nur wenig später sind alle anderen Spieler an der Reihe: Laut Warner Bros. Games wird der Anzug am 15. Dezember 2023 als kostenloser Download zu den PS4-, Xbox One- und PC-Versionen von “Arkham Knight” hinzugefügt, berichtet VGC.

“The Batman” eroberte im vergangenen Jahr die Kinos und kam beim Fachpublikum als bei den Zuschauern gleichermaßen gut an. Viele bezeichneten ihn gar als den besten “Batman”-Film aller Zeiten. Und mit der neusten Ankündigung werden die Wünsche erfüllt, den neuen Anzug von Robert Pattinson auch im Spiel tragen zu können.

Batman Arkham Knight Premium-Edition im Angebot

„Batman Arkham Knight” kam seinerzeit auf einen Metascore von 87, der von einem User-Score von 8.1 quasi bestätigt wurde.

Spieler mit einer gültigen PS Plus-Mitgliedschaft können ab der Extra-Stufe ohne weitere Kosten auf das Spiel zugreifen. Doch auch ein lukratives Kaufangebot gibt es im PlayStation Store. Noch bis um 21. Dezember 2023 kostet die „Batman: Arkham Knight Premium-Edition“ nur 6,99 statt 49,99 Euro.

Weitere Meldungen zu Batman: Arkham Knight.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren