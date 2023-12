Persona 3 Reload: Die neuen Stimmen im Behind-the-Scenes-Video

Atlus bereitet sich auf die Veröffentlichung des Japano-Rollenspiels „Persona 3 Reload“ vor. Die Neuauflage wird auch neue Stimmen mit sich bringen, die uns der Publisher in einem Video vorstellt. Der Blick hinter die Kulissen zeigt uns die Arbeiten der Synchronsprecher.

Neue Stimmen für ikonische Charaktere

Unter anderem können wir Cindy Robinson hören, die bisher Ken Amada in der „Persona“-Reihe gesprochen hatte. Doch auch Justine Lee, die neue Stimme des Jungen, kommt zu Wort. Suzie Young hat Fuukas Rolle übernommen, während vor allem auch die Sprecherinnen von Aigis zu hören sind. Dawn M. Bennett hat die große Herausforderung die ikonische Arbeit von Karen Strassman aus dem Original zu übertreffen.

Die Marke ist seit „Persona 3“ für die fantastische Arbeit der Synchronsprecher bekannt und auch der neue Cast wollte nicht zurückstecken.

In „Persona 3 Reload“ werden die Spieler eine Gruppe an Schülern begleiten, die sich in der Organisation S.E.E.S. dem Kampf gegen die Schatten widmen. Schließlich wartet in jeder Nacht die Dark Hour darauf, dass die Schatten auf Jagd gehen können, während der Tartarus über der Stadt thront.

„Persona 3 Reload“ erscheint am 2. Februar 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Da wir euch noch einige Trailer der letzten Wochen schuldig geblieben sind, haben wir diese für euch noch einmal eingebunden.

