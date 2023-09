Persona 3 Reload: Die Antagonisten und mysteriöse Dark Hour im Trailer

Atlus hat den mittlerweile dritten Trailer zu „Persona 3 Reload“ veröffentlicht. In dem Trailer erhalten wir einen Blick auf die Antagonistengruppe Strega und erfahren, dass es ein großes Mysterium um die Dark Hour gibt.

Doch der Humor kommt im Trailer trotz der ernsten Themen nicht zu kurz: Wir sehen eine Pancake-Party, das Spielen an einem Arcade-Automaten und eine Szene am Ende des Trailers, in der Elizabeth ein Lied mit merkwürdigem Songtext am Klavier spielt. Auch die Kämpfe sind kurzzeitig im Video zu sehen.

Persona 3 Reload: Darum handelt es sich bei Strega und der Dark Hour

Die drei Mitglieder der Strega-Gruppe heißen Takaya, Chidori und Jin. Sie sind ebenfalls Persona-Nutzer bzw. -Nutzerinnen und Antagonisten bzw. Antagonistinnen im Spiel. Sie nutzen die Dark Hour für ihre eigenen Interessen. Auf ihrer Internetseite können sie für Verbrechen wie Morde und andere illegale Aktivitäten angeheuert werden.

Die Dark Hour hingegen ist ein Phänomen, das in „Persona 3 Reload“ auftaucht. Sie beginnt um Mitternacht und dient als zusätzliche 25. Stunde zwischen zwei Tagen. Alle Menschen, die keine Nutzer oder Nutzerinnen von Persona sind, verwandeln sich in Särge und können sich nach der Dark Hour nicht daran erinnern, was währenddessen geschehen ist.

Deshalb ist die Dark Hour für die Menschheit unbekannt. Nur Persona-Nutzer und -Nutzerinnen wissen, dass es die Dark Hour überhaupt gibt. Die Dark Hour deutet sich im Spiel optisch durch ihren grünen Schimmer und den Mond am Himmel an.

„Persona 3 Reload“ soll Anfang 2024 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Auch eine Switch-Version war kürzlich im Gespräch. Der Titel wird zudem im Xbox Game Pass angeboten.

