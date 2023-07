Persona 3 Reload: Beziehungen lassen sich retten, aber nicht zerstören

Director Takuya Yamaguchi verriet in einem Interview, dass es in „Persona 3 Reload“ nicht mehr möglich sein wird, einen „irreparablen“ Zustand in den Beziehungen zu anderen Charakteren zu haben. Dieser Zustand verhinderte im Original, Beziehungsquests von anderen Charakteren anzunehmen.

Das System aus „Persona 3“ wurde im Remake nun endgültig entfernt. Allerdings kann es immer noch vorkommen, dass die Beziehungen untereinander einen „gestörten“ Zustand einnehmen können. Doch die Bedingungen dafür sind nun verändert worden.

So verändern sich Beziehungen in „Persona 3 Reload“

In der originalen Version von „Persona 3“ konnte es vorkommen, dass eine Beziehung zu einem anderen Charakter „gestört“ wurde, wenn man diesen zu lange ignoriert oder die falschen Antworten in entscheidenden Momenten von Dialogen gab.

Außerdem konnten Spieler und Spielerinnen bei Dates mit anderen Charakteren von demjenigen erwischt werden, mit dem sich der Spieler oder die Spielerin bereits in einer Beziehung befand. Der Betrug führte ebenfalls zum „gestörten“ Beziehungszustand.

Ein „gestörter“ Beziehungszustand konnte mit der Zeit geheilt werden. Doch bei weiteren Vertrauensbrüchen, falschen Antworten oder zusätzlichem Ignorieren wurde der Zustand „irreparabel“. Dadurch war es den Rest des Spiels nicht mehr möglich, die Beziehung zu einem Charakter zu retten.

Weitere Meldungen zu „Persona 3 Reload“:

Dieser Zustand soll in „Persona 3“ nun gänzlich wegfallen. Außerdem ist es nicht mehr möglich, in einen „gestörten“ Zustand zu rutschen, wenn der Spieler einen Charakter zu lange ignoriert. Damit passt das Entwicklerteam das Beziehungssystem an lockerere Systeme aus neueren Teilen wie „Persona 5 Royal“ an.

„Persona 3 Reload“ soll Anfang 2024 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Auch eine Switch-Version war kürzlich im Gespräch. Der Titel wird zudem im Xbox Game Pass angeboten.

Quelle: Famitsu

Weitere Meldungen zu Persona 3 Reload.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren