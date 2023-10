Persona 3 Reload: Neue Trailer rücken die Jägerin Yukari & Junpei Iori in den Mittelpunkt

In der vergangenen Woche versorgte uns Atlus mit einem ersten Charakter-Trailer zu „Persona 3 Reload“, in dem sich alles um den Protagonisten Makoto Yuki drehte, der auch unter seinem Pseudonym „Held“ bekannt ist.

Ab sofort steht der nächste Charakter-Trailer zur Ansicht bereit, mit dem uns die Entwickler die Jägerin Yukari vorstellen. Yukari wird als eine Schülerin der Gekkoukan High School beschrieben, die sich dazu entschloss, sich dem Specialized Extracurricular Execution Squad (SEES) anzuschließen und diesen bei der Jagd nach den Schatten zu unterstützen.

Während Yukari in der englischsprachigen Version von „Persona 3 Reload“ von Heather Gonzale vertont wird, wird sie in der japanischen Synchronisation von Megumi Toyoguchi gesprochen.

Eine Expertin im Fernkampf

Als Mitglied des Bogenschützenteams kämpft Yukari mit Pfeil und Bogen und hat sich vor allem auf den Fernkampf spezialisiert. Ihr Arcana sind die Liebenden, während es sich bei ihrer Persona um Io handelt, die sich zu Isis entwickelt. Auch wenn das Wesen von Yukari als optimistisch beschrieben wird, kann die junge Bogenschützin schnell genervt sein, was dafür sorgt, dass ihre sarkastische Seite zum Vorschein kommt.

Abschließend weisen die Entwickler von Atlus darauf hin, dass Yukaris Familie eine mysteriöse Verbindung zu den Schatten und den Tartarus, die die Welt beeinflussen, hat. Den frisch veröffentlichten Charakter-Trailer haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Das Video zeigt Yukari in Aktion und ermöglicht uns unter anderem einen Blick auf ausgewählte Fähigkeiten, mit denen die junge Jägerin die Gruppe im Kampf unterstützt.

„Persona 3 Reload“ wird am 2. Februar 2024 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht und pünktlich zum Launch den Weg in den Xbox Game Pass finden.

Update: Ab sofort steht der nächste Trailer bereit, der den Charakter Junpei Iori in Aktion zeigt.

