Persona 3 Reload: Trailer stellt den Protagonisten näher vor

Der Protagonist in „Persona 3 Reload“ wird einfach nur als Held bezeichnet. Doch trotzdem spielt er eine wichtige Rolle im JRPG. Der Trailer zeigt Szenen aus dem Spiel mit ihm.

Bis zum Release von „Persona 3 Reload“ dauert es noch einige Monate. Um die Fans schon jetzt auf den Release einzustimmen, veröffentlicht ATLUS in regelmäßigen Abständen Trailer zum Spiel.

Im aktuellen Video steht der Protagonist der Geschichte, der einfach nur als Held bezeichnet wird, im Fokus. Der Held wird in der englischen Sprachausgabe von Aleks Le vertont (Sonon Kusakabe in „Final Fantasy VII Remake Intergrade“), in der japanischen Variante von Akira Ishida (Gaara aus Naturo).

Der Held aus Persona 3 Reload hat einen eigenen Namen

Obwohl der Protagonist nur als Held bezeichnet wird, hat er einen realen Namen. Der Name wurde beispielsweise in „Persona 3 Portable“ enthüllt, wenn man die Textsprache geändert hat. Der Held trägt den Namen Makoto Yuki.

Er geht zur Gekkoukan High School in Iwatodai City und ist ein Waise. Seine Eltern starben bei einem Autounfall auf der Moonlight Bridge. Der Unfall ist rund zehn Jahre vor der Handlung des Spiels passiert.

Im eigentlichen Spiel ist er stumm, doch in den Zwischensequenzen und im Kampf sind einige Töne von ihm zu hören. In Reload soll der Protagonist etwas gesprächiger sein als im Original, denn es gibt einige neue Voice Lines, die auch im Video zu hören sind. Der Trailer zeigt, wie er seinen Alltag mit Minijobs, dem Schulunterricht und Einkäufen meistert.

Das Video startet damit, dass der Protagonist den bekannten Song „Burn my Dread“ abspielt. Der Song wird auch im Spiel häufiger vorkommen, vor allem in den Kämpfen. Weitere Szenen, die zu sehen sind, sind das Erwachen des Helden und der erste Bosskampf bei Vollmond. Wir erhaschen außerdem einen kurzen Blick auf die Synergieangriffe.

„Persona 3 Reload“ soll Anfang 2024 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Auch eine Switch-Version war kürzlich im Gespräch. Der Titel wird zudem im Xbox Game Pass angeboten.

