Tales of Kenzera Zau: Side-Scrolling-Adventure für PS5 angekündigt – Trailer und Termin

Bei den diesjährigen Game Awards sorgten der Publisher Electronic Arts und der Entwickler Surgent Studios für die Ankündigung eines neuen Spiels, das unter dem EA Originals-Label vermarktet wird.

„Tales of Kenzera: Zau“, so der Name, entsteht für PS5, Xbox Series X/S, Switch und PC. Der Launch soll im April des kommenden Jahres erfolgen. Der Preis liegt bei rund 20 Euro. Während eine Sprachausgabe in Englisch und Swahili vorgesehen ist, werden unter anderem deutsche Untertitel hinzugefügt.

Krieger-Schamane und kosmische Kräfte

Electronic Arts und Surgent versprechen mit „Tales of Kenzera: Zau“ ein reichhaltiges Universum mit Geschichten über Chaos und Ordnung. Spieler schlüpfen in die Rolle von Zau. Er ist ein junger Schamane, der mit dem Gott des Todes verhandelt, um seinen Vater aus der Dunkelheit zurückzuholen.

Unter der Führung des Todesgottes Kalunga bahnt sich Zau seinen Weg durch mystische 2.5D-Welten, um sich die kosmischen Kräfte der Krieger-Schamanen zunutze zu machen.

“Begib dich auf eine ergreifende Einzelspielergeschichte, die von der eigenen Erfahrung des Schauspielers Abubakar Salim mit Trauer geprägt ist, und entdecke, wie die Liebe uns den Mut gibt, nach einem verheerenden Verlust weiterzumachen”, heißt es in der Ankündigung.

Mit „Tales of Kenzera: Zau“ schicken EA und Surgent einen neuen Sidescoller an den Start.

Zum eigentlichen Gameplay wurden in der Ankündigung recht wenige Informationen genannt. Fest steht immerhin: Zau besitzt die Fähigkeit, mithilfe der Mondmaske die Zeit zu beeinflussen und seine Feinde durch Kristallisation außer Gefecht zu setzen. Mit der Sonnenmaske kann er zudem feurige Speere schleudern.

“Tales of Kenzera: Zau” erscheint am 23. April 2024 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC über Steam. Vorbesteller erhalten bei teilnehmenden Händlern zwei Schamanenpunkte, die bis zu zwei Fertigkeiten im Spiel freischalten können. Obendrauf gibt es die visuelle Effektvariante “Kalungas Segen” und den digitalen Begleitcomic „Seelenwanderer“.

Einen Eindruck vom Spielgeschehen und einen Blick auf verschiedene Locations liefert der nachfolgende Trailer:

