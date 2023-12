Suicide Squad: Insider spricht von Coop-Horde und einem Modus im Stil von Destinys Gambit

Via X beziehungsweise Twitter lieferte uns der Insider Miller Ross weitere unbestätigte Details zum kommenden Action-Titel "Suicide Squad: Kill the Justice League". Laut Miller dürfen wir uns sowohl auf einen kooperativen Horde-Modus als auch einen Spiel-Modus einstellen, der sich spielerisch an "Gambit" aus "Destiny 2" anlehnt.

Vor wenigen Tagen stellten uns die Entwickler von Rocksteady „Suicide Squad: Kill the Justice League“ ausführlich vor und lieferten uns Details zum Gameplay, der Handlung und ausgewählten Features.

Wie der Insider Miller Ross berichtet, dürfen wir uns in den Wochen und Monaten vor dem Launch des kooperativen Action-Titels auf die Ankündigung weiterer Features freuen. Im Detail spricht Miller von zwei Spiel-Modi. Der erste trägt laut dem Insider den Namen „Raising Hell“. Spielerisch soll hier ein klassischer Horde-Modus warten.

Das Spielprinzip ist bekannt: Wahlweise alleine oder im Online-Coop stellt ihr euch immer stärker werdenden Gegnerhorden. Je länger ihr durchhaltet, desto wertvoller fallen die Belohnungen aus.

Darüber hinaus soll „Suicide Squad: Kill the Justice League“ internationale Ranglisten bieten, in denen eure Bestleistungen in „Raising Hell“ festgehalten werden.

Was hat es mit QVK auf sich?

Der zweite Modus, der laut Miller auf seine Enthüllung wartet, trägt den Namen „QVK“. Spielerisch sollen wir es mit einem Modus zu tun haben, der sich mehr oder weniger offensichtlich am „Gambit“-Modus aus Bungies „Destiny 2“ orientiert. Geboten werden demnach „4v4v4v4 PvEvP“-Scharmützel, in denen die Spielerinnen und Spieler in „multiversale Risse“ gezogen werden.

In den Rissen wiederum wird es darum gehen, Ziele zu erfüllen und so die Gunst eines mächtigen Bösewichts zu gewinnen. Hinzukommt laut dem Insider eine Clan-Funktion, mit der die Entwickler dafür sorgen möchten, dass ihr im „QVK“-Modus aktive Spielerinnen und Spieler um euch versammeln könnt.

Für die Glaubwürdigkeit von Millers Aussagen spricht die Tatsache, dass der Insider bereits vor der offiziellen Ankündigung vom bevorstehenden Aus von „Marvel’s Avengers“ berichtete. Rocksteady beziehungsweise Warner Bros. Interactive Entertainment bestätigten die Gerüchte um die beiden Modi bislang allerdings nicht.

Weitere Meldungen zu Suicide Squad: Kill the Justice League:

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ erscheint am 2. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Suicide Squad: Kill the Justice League.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren