Suicide Squad: Kritik der Spieler führt zu einem Offline-Modus – Trailer zeigt Bosskämpfe

Auf den The Game Awards 2023 versorgte uns Rocksteady mit einem neuen Trailer zum kommenden Action-Titel "Suicide Squad: Kill the Justice League", in dem sich alles um die Bosskämpfe dreht. Ergänzend dazu wurde bekannt gegeben, dass die Community-Kritik an der Online-Pflicht Früchte trug.

Nach einer weiteren Verschiebung ist der kooperative Action-Titel „Suicide Squad: Kill the Justice League“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im Februar 2024 vorgesehen.

Um uns die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen, stellten die Entwickler von Rocksteady auf den The Game Awards 2023 einen neuen Trailer bereit. Dieser ermöglicht uns einen Blick auf die Bosskämpfe von „Suicide Squad: Kill the Justice League“. Zu sehen sind dabei verschiedene alte Bekannte.

Darunter ikonische Charaktere wie Green Lantern, The Flash oder Batman, die euch in den Bosskämpfen das Leben schwer machen werden. Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Trailers wiesen die Entwickler von Rocksteady darauf hin, dass sich das Studio die Kritik der Community an der Online-Pflicht zu Herzen nahm.

Allerdings wird eine entsprechende Lösung erst im Rahmen der Post-Launch-Unterstützung folgen.

Online-Pflicht sorgte für Kritik

Als „Suicide Squad: Kill the Justice League“ im Februar dieses Jahres offiziell enthüllt wurde, schossen sich die Spielerinnen und Spieler vor allem auf die Online-Pflicht ein. Diese sorgt dafür, dass wir auch dann mit dem Internet verbunden sein müssen, wenn wir uns dazu entschließen sollten, die Kampagne alleine beziehungsweise mit KI-Partnern zu bestreiten.

Nachdem die Online-Pflicht für reichlich Kritik sorgte, lenkte Rocksteady in einer aktuellen Mitteilung an die Community ein. In einem kurzen Statement bestätigte das Studio, dass die Entwickler die ungeliebte Funktion entfernen werden. Dieses Vorhaben benötigt jedoch etwas und wird nicht bis zum Release im Februar 2024 abgeschlossen.

Stattdessen heißt es, dass die Online-Pflicht erst zu einem späteren Zeitpunkt entfernt wird. „Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass wir planen, einen Offline-Story-Modus hinzuzufügen, der Spielern die Möglichkeit gibt, die Hauptkampagne ohne Internetverbindung zu erleben. Wir planen, dieses Update im Jahr 2024 hinzuzufügen und werden weitere Details bereitstellen, sobald es verfügbar ist“, so Rocksteady.

Weitere Meldungen zu Suicide Squad: Kill the Justice League:

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ erscheint am 2. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Suicide Squad: Kill the Justice League.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren