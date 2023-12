Dying Light 2: Update mit Weihnachtsgeschenken und neuen Erfolgszahlen

In “Dying Light 2” wird das Weihnachtsfest gefeiert, was mit besonderen Inhalten und Aktionen einhergeht. Das entsprechende Update nimmt weitere Verbesserungen vor. Und zum Jahresabschluss gibt es neue Zahlen.

“Dying Light 2” kam schon im Februar 2022 auf den Markt. Doch dank des Langzeitsupports, wie er auch beim Vorgänger zum Einsatz kam, können Spieler das nächste Content-Update genießen. Damit findet das bevorstehende Weihnachtsfest in die ansonsten wenig besinnliche Welt des Survival-Spiels.

Am 19. Dezember 2023 um 16 Uhr startet im Zuge des neuen Updates in “Dying Light 2” das Ereignis „Gaben von oben“ und verwandelt Villedor in eine festliche Oase. Die Stadt erstrahlt in einem feierlichen Glanz, während der Weihnachtsmann seine Geschenke vom Himmel regnen lässt, verspricht Techland.

Zusätzlich zu den traditionellen Festivitäten umfasst das Event neue Inhalte und Outfits zum Freischalten. Mit dabei sind winterliche Elfenkostüme und ein Lebkuchen-Talisman.

Ebenfalls können Spieler einen Ausflug zu Bakas Wintermarkt beim Basar unternehmen und dort Weihnachtsspezialitäten, die sie von Zombies nach ihrem endgültigen Ableben erhalten, gegen frische Ausrüstung und Waffen eintauschen. Möglich ist das bis zum 5. Januar 2024 um 12 Uhr.

Neues Bundle, Gratis-Hakon und Cross-Save

Mit dem Bundle des Weihnachtsmetzlers dürfen sich Spieler in “Dying Light 2” wie der Weihnachtsmann fühlen, mitsamt Gleitschirm und Nordpolrute inklusive Entwurf. Im Shop werden dafür 500 DL Points fällig.

Das Hakon-Bundle wiederum kann ab dem 19. Dezember 2023 kostenlos abgeholt werden, während abseits der Aktion DL-Punkte investiert werden müssen. Hier gilt es: Einfach einloggen und sich den Charakter dauerhaft sichern.

Das Hakon-Bundle können sich Spieler zum Winterfest gratis abholen.

Mit dem neuen Update kommt es in “Dying Light 2” ebenfalls zu Verbesserungen. Inbegriffen sind neue Variationen von Gegnern und Waffen, darunter ungewöhnliche Optionen wie explodierende Messer oder Shurikens. Zusätzlich gibt es neue tödliche Angriffe sowie Cross-Saves zwischen der PS4 und PS5.

Neue Statistiken zu Dying Light 2

Die Ankündigung des neuen Updates für “Dying Light 2” wurde von einer aktuellen Statistik begleitet. Dieser lässt sich unter anderem entnehmen, dass bisher 5,3 Milliarden Beißer getötet wurden. Spieler wiederum zogen 263,8 Millionen Mal den Kürzeren und bissen ins Gras.

Die weiteren Zahlen liefert die nachfolgend eingebettete Grafik:

Wer „Dying Light 2“ noch nicht besitzt, stattdessen aber eine PS Plus-Mitgliedschaft ab der Premium-Stufe, kann kostenlos in das Open-World-Survival-Spiel hineinschnuppern. Die Spieltestversion gewährt eine Spielzeit von drei Stunden.

