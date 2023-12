Fortnite: Rebel Moon-Regisseur Zack Snyder bekundet Interesse an Verfilmung des Shooter-Hits

Derzeit befindet sich Hollywood-Regisseur Zack Snyder („Batman v Superman: Dawn of Justice“) auf Promotiontour für seinen neuen Netflix-Film „Rebel Moon“. Bereits in den vergangenen Monaten verriet er dabei immer wieder, dass es ihm in Sachen Games vor allem der Shooter-Hit „Fortnite“ angetan habe. In einem aktuellen Interview mit Etalk bekundete er nun Interesse daran, selbst gerne eine Verfilmung des Epic Games-Titels realisieren zu wollen.

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, eine Verfilmung umzusetzen, entgegnete der Filmemacher sofort ein „Natürlich“. Anschließend fügte er hinzu, er würde eine solche Chance niemals ausschlagen. Für seinen neuen Film hatte Snyder zudem ursprünglich auf passende Skins im Multiplayer-Spiel gehofft.

„Fortnite ist eine „unglaubliche Welt“

„Ich wollte wirklich ein paar Fortnite-Skins für den Film [Rebel Moon] machen, zuallererst, einfach so, als die offensichtlichste grundlegende Beteiligung“, erklärte der Regisseur. Allerdings ist aus diesem Vorhaben, zumindest bisher, nichts geworden. Dessen ungeachtet scheint der Shooter-Hit eine gewisse Faszination auf Snyder auszuüben.

„Fortnite ist eine unglaubliche Welt, und es ist eine erstaunliche Ablenkung für mich. Aber es ist wirklich cool, und die Mischung, die sie dort geschaffen haben, ist wirklich einzigartig. Als ich anfing, es zu spielen, dachte ich, ich wüsste, was es ist, und dann war es etwas ganz anderes.“ Abschließend führt Zack Snyder aus, man könne nie wissen, was die Zukunft bereit halten würde und ergänzte mit einem Lächeln: „Sag niemals nie.“

Bereits während der gamescom 2023 sprach der „Rebel Moon“-Regisseur mit den Kollegen von IGN über seine Begeisterung für „Fortnite“. Während seines Besuchs auf der Messe sagte Snyder, er habe gemeinsam mit seinem Sohn angefangen, den Titel zu spielen: „Ich wollte es mit ihm spielen, aber er mochte es nicht, also habe ich es schließlich alleine gespielt. […] Ich bin mit Fortnite in einen ziemlich tiefen Kaninchenbau getaucht… Ich war Meeseeks aus Rick and Morty.“

Weitere Meldungen zu „Fortnite“:

Während der Videospielmesse sagte der „Man of Steel“-Macher darüber hinaus, er habe auch für seine neueste Schöpfung große Pläne. Seine Absicht sei es, das „Rebel Moon“-Universum über seine Filme hinaus auszubauen. Neben Comicheften und Romanen denke er laut Kotaku auch an Videospiele. Zunächst sei ein Mobile-Game zur noch jungen Franchise vorgesehen. Seiner Ansicht nach sei letztendlich ein Spiel für „große Plattformen“ ein ideales Szenario.

Zack Snyders aktueller Film, „Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers“, ist seit dem 15. Dezember 2023 exklusiv bei Netflix verfügbar.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Was ist eure Meinung zu einer „Fortnite“-Verfilmung von Zack Snyder?

Weitere Meldungen zu Fortnite.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren