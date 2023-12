UK-Charts: Weihnachten sorgt für steigende Verkäufe – Die Top 10 in der Übersicht

Etwas später als sonst versorgten uns GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK mit den neuesten Software-Charts aus Großbritannien. Wie gehabt beziehen sich diese ausschließlich auf Verkäufe über den britischen Einzelhandel.

Wenig überraschend legten die Verkaufszahlen kurz vor den Festtagen noch einmal zu, da Videospiele auch auf der Insel zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken überhaupt gehören. Die Spitze der Charts sicherte sich in der am 16. Dezember 2023 zu Ende gegangenen Verkaufswoche ein weiteres Mal EAs Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“. Hier legten die Absatzzahlen gegenüber der Vorwoche um 29 Prozent zu.

Weiterhin erfolgreich ist das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“. Hier stiegen die Verkaufszahlen im Vergleich mit der Vorwoche um 17 Prozent. Dies ist gleichbedeutend mit Platz 2.

„Super Mario Bros Wonder“, das gegenüber der Vorwoche einen Platz abgab, komplettiert die Top 3.

Mortal Kombat 11 Ultimate profitierte von Sonderangeboten

Neben „EA Sports FC 24“ gehörte der blutige Fighting-Titel „Mortal Kombat 11 Ultimate“ zu den großen Gewinnern der letzten Woche. Dank diversen Sonderangeboten stiegen die Verkaufszahlen um 62 Prozent und ebneten „Mortal Kombat 11 Ultimate“ so den Weg unter die zehn meistverkauften Titel. In diesem Fall reichte es für Platz 8.

Unter den weiteren Titeln der Top 10 befinden sich diverse bekannte Titel der Vorwochen. Darunter der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“, Insomniac Games‘ „Marvel’s Spider-Man 2“, der Fun-Racer „Mario Kart 8 Deluxe“, „Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ oder die Switch-Version von „Minecraft“.

Related Posts

In der vergangenen Woche erreichten uns interessante Statistiken zum Black Friday-Geschäft im britischen Einzelhandel. Wie es hieß, war die PS5 im November 2023 für fast die Hälfte aller verkauften Konsolen verantwortlich. Unter dem Strich wechselten in UK im letzten Monat mehr als 486.000 Konsolen den Besitzer.

Weitere Details und Statistiken zum britischen Black Friday-Geschäft haben wir hier für euch zusammengefasst.

Anbei die UK-Retail-Top 10 der am 16. Dezember 2023 zu Ende gegangenen Verkaufswoche.

UK-Retail-Charts: Die Top 10 in der Übersicht

1. EA Sports FC 24

2. Hogwarts Legacy

3. Super Mario Bros Wonder

4. Call of Duty: Modern Warfare 3

5. Marvel’s Spider-Man 2

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Nintendo Switch Sports

8. Mortal Kombat 11 Ultimate

9. Lego Star Wars: The Skywalker Saga

10. Minecraft (Nintendo Switch)

Quelle: GamesIndustry.biz

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren