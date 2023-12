UK-Charts: PS5 nähert sich 3DS/2DS-Verkäufen, Xbox Series X/S überholt Xbox

Zum britischen Spielemarkt liegen weitere Statistiken vor, die sich auf den Spieleverkauf im Einzelhandel als auch auf den Absatz von Konsolen beziehen.

Christopher Dring von Gamesindustry verwies in einem beinahe beiläufigen Tweet zunächst darauf, dass die beiden Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S die Verkäufe der ersten Xbox überholen konnten.

Zahlen nannte er nicht. Allerdings lassen sich diese den Erhebungen von ChartTrack und weiteren Angaben, die von der Neogaf-Community zusammengetragen wurden, entnehmen.

Demnach lagen die Verkäufe der ersten Xbox bis Ende 2005 bei 2,14 Millionen. 2006 kamen offenbar noch einmal über 70.000 Konsolen hinzu, sodass die Xbox in Großbritannien bei etwas 2,21 Millionen Verkäufe liegen dürfte.

Europa-Charts: PS5 und Xbox Series X/S driften auseinander

Im Mai dieses Jahres gab GfK bekannt, dass die Xbox Series X/S in Großbritannien die Verkaufszahl von 2 Millionen überwinden konnte. Auf Basis der Berechnungen kamen in den vergangenen Monaten – trotz “Starfield”, Black Friday und „Forza“ – nur Verkäufe im Bereich zwischen 200.000 bis 300.000 hinzu.

Das deckt sich mit den Verkaufsangaben der vergangenen Monate, in denen meist von sinkenden Xbox Series X/S-Zahlen die Rede war, während die PS5 nach den bis 2022 verkaufseinschränkenden Lieferproblemen eine zunehmende Dominanz aufbaut.

PS5 nähert sich 3DS/2DS-Verkäufen

In seinem Tweet ging Dring ebenfalls auf die Verkäufe der PS5 ein, die sich Großbritannien den 3DS/2DS-Verkäufen nähern.

Auch hierzu nannte er keine Zahlen. Bei Neogaf wird hingegen auf eine Erhebung von Statista hingewiesen, laut der die Lifetime-Sales des 3DS in Großbritannien auf mehr als 3,9 Millionen kommen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Darauf aufbauend könnte die PS5 in Großbritannien bei 3,6 bis 3,8 Millionen Verkäufen liegen, verglichen mit den knapp über 2,2 Millionen Xbox Series X/S-Konsolen – vorausgesetzt natürlich, dass alle zusammengetragenen Angaben korrekt sind.

Spieleverkäufe der vergangenen Woche

Die aktuellsten Verkaufscharts für physische Spiele sind hingegen bestätigt. “EA Sports FC24″ bleibt weiterhin auf dem ersten Platz, während ”Hogwarts Legacy“ Rang 2 für sich beanspruchen konnte.

“Call of Duty: Modern Warfare 3” ist um eine Position auf den vierten Platz gerutscht. Einen Rang nach unten ging es ebenfalls für “Marvel’s Spider-Man 2”. Am unteren Ende der Top 10 finden wir „Mortal Kombat 1“ sowie „Star Wars Jedi: Survivor”, das zum zweiten Mal in Folge den neunten Platz belegt.

VW Rang Spiel 1 1 EA Sports FC 24 2 2 Hogwarts Legacy 4 3 Super Mario Bros. Wonder 3 4 Call of Duty: Modern Warfare 3 6 5 Mario Kart 8 Deluxe 5 6 Marvel’s Spider-Man 2 7 7 Nintendo Switch Sports 13 8 Minecraft (Nintendo Switch) 9 9 Star Wars Jedi: Survivor 11 10 Mortal Kombat 1

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren