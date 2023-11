UK-Charts: Neue Zahlen untermauern die Dominanz der PS5 im Jahr 2023

Wie sich aktuellen Statistiken von GfK entnehmen lässt, baute die PlayStation 5 ihre Dominanz in Großbritannien in den letzten Monaten weiter aus. Eine Entwicklung, die sich laut Analysten im diesjährigen Weihnachtsgeschäft fortsetzen dürfte.

Anfang des Jahres wiesen die Verantwortlichen von Sony darauf hin, dass die Lieferengpässe der PS5 endlich ein Ende haben. Eine Entwicklung, von der auch die Verkaufszahlen der Konsole in Großbritannien profitierten.

Wie sich aktuellen Zahlen, die von GfK veröffentlicht wurden, entnehmen lässt, setzte Sonys Konsole ihren Siegeszug auf der Insel in den vergangenen Monaten konsequent fort. Demnach war die PS5 in Großbritannien zwischen dem 1. November 2022 und dem 31. Oktober 2023 für 43 Prozent aller verkauften Konsolen verantwortlich.

Noch deutlicher wird das Ganze, wenn wir lediglich die letzten sechs Monate berücksichtigen. Dann entfallen sogar 51 Prozent und somit etwas mehr als die Hälfte aller in UK abgesetzten Konsolen auf die PS5.

Laut GfK-Geschäftsführer Dorian Bloch ist der Siegeszug der PS5 vor allem auf diverse Angebote und die regelmäßigen Bundles zurückzuführen.

Xbox Series X/S verliert auf der Insel an Boden

Während die PS5 in der Vergangenheit kontinuierlich zulegen konnte, verlor die Xbox Series X/S in Großbritannien weiter an Boden. Auch die Verkaufszahlen der Switch waren in Großbritannien zuletzt rückläufig. Hier gilt allerdings zu beachten, dass Nintendos Konsolen-Handheld-Hybrid in wenigen Monaten bereits in sein achtes Jahr geht.

„Die jüngsten Höhepunkte der PS5 resultieren aus uneingeschränkten Verkäufen des Standard-PS5-Hardwaremodells, aggressiven Preisaktionen im Juli und August sowie dem kürzlich veröffentlichten EA Sports FC 24-Bundle“, erklärte Bloch.

„Über denselben Zeitraum sind die Marktanteile der Xbox Series-Konsolen von 26 Prozent in den letzten zwölf Monaten auf 23 Prozent in den letzten sechs Monaten gesunken. Aber der größte Rückgang betrifft die Switch, die von 34 Prozent auf 25 Prozent gefallen ist.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Laut Analysten dürfte sich an der aktuellen Entwicklung erst einmal nichts ändern. Vor allem die diversen Bundles, mit denen Sony das diesjährige Weihnachtsgeschäft begeht, und die bevorstehende Markteinführung der PS5 Slim in Europa dürften die Zahlen der Sony-Konsole weiter beflügeln.

Quelle: GamesIndustry.biz

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren