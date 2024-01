PS5: Diese 10 Spiele solltet ihr zuerst spielen

Der PlayStation Store ist vollgestopft mit neueren und älteren Spielen, was für Neueinsteiger in die PS5-Welt mitunter verwirrend sein kann.

Um diesen Spielern einen kleinen Leitfaden zu geben, hat Sony auf der offiziellen PlayStation-Webseite eine Top 10 mit Spielen veröffentlicht, die PS5-Besitzer zuerst in Angriff nehmen sollten.

Zusätzlich zur Nennung der Titel wurde jeweils eine kleine Liste beigepackt. Enthalten sind besondere Features und Funktionen, die für das jeweilige Spiel sprechen. Allerdings gelten viele der genannten Punkte für die meisten PS5-Games und klingen mitunter zufällig gewählt.

Von Spider-Man 2 bis Ratchet and Clank Rift Apart

In der Übersicht vertreten sind allerlei Exklusivspiele wie „Marvel’s Spider-Man 2“, das Ende 2023 veröffentlicht wurde, und „God of War Ragnarök“. Auch „Call of Duty Modern Warfare 3“, das mittlerweile Microsoft gehört, ist vertreten.

„Gran Turismo 7“ darf nicht fehlen. Gleiches gilt für das Spiel des Jahres 2023, bei dem es sich um „Baldur’s Gate 3“ handelt. Das Remake von „The Last of Us“ ist dabei. Und auch „Horizon Forbidden West“ wird empfohlen.

Nachfolgend die komplette Liste:

Marvel’s Spider-Man 2

Umgebungsreflexionen mit Raytracing

Fortbewegung mit hoher Geschwindigkeit ohne Ladezeiten

Spezieller Modus für hohe Bildraten

God of War Ragnarök

Mehrere Modi mit hoher Bildrate

Räumliches 3D-Audio

Immersives haptisches Feedback

EA Sports FC 24

Jeder Kick, jedes Tackling und jedes Tor spürbar

Fast sofortiges Laden

Hört die Menge im Stadion in 3D

Call of Duty Modern Warfare 3

Reaktive Waffen-Trigger

Haptisches Feedback lässt Welt spüren

Spezieller Modus für hohe Bildraten

Gran Turismo 7

Reflexionen auf der Karosserie durch Raytracing

Vollständig kompatibel mit PSVR2

Eindrucksvolle Soundkulisse auf der Rennstrecke

Baldur’s Gate 3

Eindrucksvolles haptisches Feedback

The Last of Us Part 1

Dedizierter Modus für hohe Bildrate

Reichhaltigere, immersive Geräuschkulisse

Einzigartiges Gefühl für jede Waffe

Horizon Forbidden West

Haptisches Umgebungs-Feedback

Einzigartiges Feeling für jede Waffe

Spezieller Modus mit hoher Bildrate

Street Fighter 6

Schnellere Ladezeiten

Ratchet and Clank Rift Apart

Raytraced-Umgebungsreflexionen

Reisen zwischen Welten ohne Ladezeiten

Dedizierter Modus für hohe Bildraten

Sechs der insgesamt zehn Spiele sind aus eigener Produktion und haben in der Regel einen ordentlichen Wertungsschnitt. „Marvel’s Spider-Man 2“ zum Beispiel kam auf einen Metascore von 90. „God of War: Ragnarok“, das im vergangenen Dezember ein kostenloses Addon erhielt, überzeugte Ende 2022 gar mit einem Metascore von 94.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Welche Spiele würdet ihr jemanden empfehlen, der erstmals mit PlayStation in Berührung kommt oder allgemein vom Angebot im PlayStation Store oder im Handel überfordert ist?

