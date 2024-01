Baldur’s Gate 3: Quest-Items nach Hotfix 16 verbuggt? Spieler sammeln Workarounds

Larian hat erst kürzlich Hotfix 16 für "Baldur's Gate 3" veröffentlicht, der die Spieler unter anderem auf Quest-Items zugreifen lässt, auch wenn sich diese nicht in ihrem Inventar befinden. Nun berichten Spieler jedoch davon, dass das Spiel einige dieser wichtigen Items nicht mehr anerkennt.

Die Entwickler der Larian Studios haben am vergangenen Dienstag unverhofft einen neuen Hotfix für das beliebte Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ veröffentlicht. Der Patch brachte nicht nur einige Fehlerbehebungen und Gameplay-Verbesserungen, sondern lässt die Spieler auch auf questrelevante Gegenstände zugreifen, selbst wenn sich diese nicht in ihrem Inventar befinden.

Nun klagen nach Hotfix 16 jedoch einige Nutzer darüber, dass ein paar der wichtigen Quest-Items vom Spiel nicht mehr anerkannt werden. Auch wenn die Spieler die Gegenstände besitzen, lässt das Spiel sie mit ihren Aufgaben nicht mehr fortfahren.

Spieler sammeln Workarounds für verbuggte Quests

Auf Reddit sammeln einige Spieler nun die Gegenstände in einer Liste, die von diesem seltsamen Bug betroffen sein sollen. Laut dem Nutzer „JusticeofTorenOneEsk“, der die Liste angelegt hat und laufend aktualisiert, scheinen die meisten, wenn nicht sogar alle questrelevanten Gegenstände, an diesem Fehler zu leiden. Einige Spieler mutmaßen, dass die Items, die nach Hotfix 16 in „Baldur’s Gate 3“ gefunden wurden, nun fehlerhaft sein sollen. Allerdings sollen auch nicht alle Spieler von diesem Bug betroffen sein.

Für einige der fehlerhaften Items gibt es einen Workaround, mit dem die jeweilige Quest weitergeführt werden kann. Wenn die beispielsweise die Einladung zu Raphaels Boudoir nicht funktioniert, können Spieler über die Balkone außen am Gebäude klettern, bis sie das Zimmer erreichen. Auch der Szarr-Ring scheint für einige Spieler von dem Bug betroffen zu sein. Die finstere Tür (Sinister Door) lässt sich anscheinend mit dem Zauberspruch „Arkanes Schloss“ umgehen. Dies soll jedoch nicht bei anderen Türen funktionieren, die den Ring erfordern. Auch die magischen Gegenstände für Gales „Zustand“ scheinen fehlerhaft zu sein. Spieler können dies umgehen, indem sie die Items in Gales Inventar legen und den Charakter dann selbst steuern.

Für viele Items haben die Nutzer bis jetzt jedoch noch keinen Workaround gefunden. Stattdessen haben sie die Bugs an Larian gemeldet und bitten auch andere Spieler, die von diesen und weiteren Fehlern betroffen sind, dies zu tun. Sie hoffen, dass schnell ein weiterer Patch nachgereicht wird. Allerdings sollen dies nicht die einzigen Bugs sein, die mit Hotfix 16 ihren Weg zu „Baldur’s Gate 3“ fanden. Wie weitere Nutzer berichten, soll Dammon im Druidenhain im ersten Akt nach dem Patch kein Infernalisches Eisen mehr annehmen.

