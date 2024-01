Tekken 8: Der Panda rollt in den Kampf – Gameplay-Vorstellung

Nach Braunbär Kuma ist der nächste tierische Kämpfer für „Tekken 8“ dran. Gemeint ist natürlich der Panda, den ihr im heutigen Vorstellungsvideo zu sehen kriegt.

Der hübsche Beschützer meint es mit den Snacks ziemlich ernst.

Panda rollt anmutig in den Kampf in Tekken 8! Die offizielle Beschreibung von Panda

Sein Debüt feierte dieser Charakter im dritten Hauptableger. Seitdem ist der Panda fester Bestandteil der „Tekken“-Reihe.

Stil erinnert an Ling Xiyaou

Vom Gameplay her spielt sich Panda so ähnlich wie Kuma. Schließlich wurden die beiden Bären von Heihachi Mishima trainiert, der inzwischen tot ist. Allerdings besitzt der Panda ein paar Moves von Ling Xiyaou. Daher nehmen sie jeweils einen eigenen Charakter-Slot ein.

Panda ist den Fans als ungewöhnliches Haustier und Bodyguard von Ling Xiaoyu bekannt. Daher orientiert er sich an ihrem Stil. Gegen seine Besitzerin tritt das gefräßige Säugetier im Laufe des Vorstellungsvideos an. Der Gewinner darf entscheiden, was es als Nächstes zu essen gibt. Schaut hier selber:

Panda hat gewonnen, weshalb seine Wahl auf Bambussprosse fällt – die bevorzugte Nahrung von Pandabären. Weitere Infos zu diesem Kämpfer könnt ihr übrigens der offiziellen Charakter-Beschreibung entnehmen.

Am 26. Januar findet der Release von „Tekken 8“ statt. Habt ihr das Kampfspiel noch nicht getestet, könnt ihr euch eine Demo herunterladen. Sowohl auf PS5, Xbox Series X/S als auch PC steht diese Testversion bereit. Das Feedback war laut Director Harada positiv und hat zu einem Anstieg der Vorbestellungen geführt.

