Tekken 8: Nächster Fighter enthüllt – Ling Xiaoyu kämpft sich im Trailer warm

So sieht die junge Chinesin in "Tekken 8" aus.

Es geht unmittelbar weiter mit den „Tekken 8“-Trailern: Nachdem gestern Jun Kazama ihre Rückkehr feierte, ist heute Ling Xiaoyu dran.

Die chinesische Kämpferin feierte im dritten Ableger aus dem Jahr 1998 ihr Debüt. Seitdem war sie in jedem Hauptteil dabei – außer „Tekken 5“. Von allen Kämpfern mag sie vielleicht am harmlosesten wirken. Denn weder Hass, Gier noch Rache treibt sie an. Stattdessen möchte sie das King of Iron Fist Turnier gewinnen, um einen eigenen Vergnügungspark eröffnen zu können. Abgesehen davon verbringt Ling am liebsten Zeit mit ihrem Haustier: einem Pandabären.

Noch ein paar Fakten: Mit Ling sollte ein besonders junger Charakter erschaffen werden, weil die meisten Kämpferinnen damals mindestens 25 Jahre alt waren. Deshalb war sie im dritten Teil gerade mal 16 Jahre alt. Inzwischen müsste sie um die 20 sein. Übrigens hegt Ling Sympathien für Jin Kazama, einem der zentralen „Tekken“-Charaktere.

Dancing Phoenix in Aktion

Ihr Kampfstil setzt sich aus verschiedenen chinesischen Kampfkünsten zusammen. Welche Moves und Fähigkeiten „Dancing Phoenix“ genau beherrscht, könnt ihr euch hier ansehen.

„Sie wird dich mit einem Lächeln in die Schranken weisen“, sagt Bandai Namco. Im Hintergrund der ersten Stage könnt ihr einen Panda sehen, was natürlich eine Anspielung auf ihren Gefährten ist. Auf der zweiten Stage (00:53 Min.) dürft ihr euch dann Lings Rage Art näher betrachten.

Bisher präsentierte Bandai Namco fast ausschließlich Serien-Veterane, die schon seit den 90ern dabei sind. Lediglich Lars Alexandersson kam erst mit dem sechsten Ableger dazu.

Vermutlich wird der japanische Publisher in den nächsten Tagen und Wochen weitere Charaktere enthüllen. Sobald ein neuer Trailer online ist, wird PLAY3 schnellstmöglich darauf hinweisen.

