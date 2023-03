Tekken 8: Jun Kazama feiert ihre Rückkehr – und hat es immer noch drauf

Das "Tekken"-Urgestein ist noch am Leben.

Nach zwölf Jahren kehrt Jun endlich zurück! Zuletzt durftet ihr die Mutter von Jin Kazama nämlich in „Tekken Tag Tournament 2“ spielen.

Ihr letzter Hauptableger war Tekken 2

In einem Hauptableger der Fighting-Reihe war Jun tatsächlich seit 1996 nicht zu sehen. Nach „Tekken 2“ bekam die Kämpferin nur noch Cameo-Auftritte. Nur in den beiden „Tag Tournament“-Ablegern konntet ihr mit Jun sonst noch in den Kampf ziehen.

„Die Liebe ist die stärkste Waffe einer Mutter“, steht in der offiziellen Beschreibung geschrieben. Von den Machern wird Jun zudem als „Licht der Hoffnung“ bezeichnet.

Was die sanftmütig eingestellte Kämpferin in ihrer Abwesenheit gelernt hat, zeigt das heute veröffentlichte Gameplay-Video. Dem Kazama-Style ist sie nach all den Jahren treu geblieben. Zuerst erteilt sie ihrem Sohn eine Lektion, danach ist ihr ehemaliger Mann dran.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nicht nur die Rückkehr von Jun loben die Zuschauer: Auch die Umgebung – ein idyllisches Waldstück – kommt hervorragend an. Einer bezeichnet diese Location als „verdammt prächtig.“

Nach dem heutigen Gameplay-Trailer hat Bandai Namco alle Kämpfer vorgestellt, die im Dezember 2022 ein Artwork erhalten haben. Ob demnächst weitere Charaktere enthüllt werden, ist unbekannt. So oder so ist die Kämpfer-Liste zur Veröffentlichung nicht endgültig: Die Entwickler werden dem Spiel nach der Veröffentlichung immer wieder neue Fighter hinzufügen.

Alle Gameplay-Videos zu den bisher bestätigten Kämpfern:

Der achte „Tekken“-Ableger hat noch keinen festen Erscheinungstermin. Nach all den veröffentlichten Videos in letzter Zeit dürfte es aber nicht mehr allzu lange dauern.

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren