Tekken 8: Ein weiterer Bekannter kehrt zurück – Neuer Trailer rückt King in den Fokus

Zuletzt versorgte uns der Publisher Bandai Namco Entertainment regelmäßig mit Gameplay-Trailern zum kommenden Fighting-Titel „Tekken 8“, die uns ausgewählte enthaltene Charaktere vorstellten.

In den vergangenen Tagen durften wir einen Blick auf Charaktere wie Paul Phoenix, Marshall Law oder Nina Willams werfen. Pünktlich zum Start ins Wochenende stellte Bandai Namco Entertainment den nächsten Trailer zu „Tekken 8“ bereit. Dieses Mal dreht sich alles um den Serien-Veteranen King, der auch in „Tekken 8“ vor allem auf seine durchschlagskräftigen Wrestling- und Grappling-Moves setzt.

Auch die ikonische Raubkatzen-Maskierung von King darf im kommenden Ableger der langlebigen Fighting-Titel-Serie natürlich nicht fehlen.

Neulinge werden an die Hand genommen

Wie kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Tekken 8“ bekannt gegeben wurde, wird es den Entwicklern von Bandai Namco Entertainment darum gehen, sowohl erfahrene Fans der Reihe als auch neue Spieler und Spielerinnen anzusprechen. Komplette Neulinge dürfen sich auf ein alternatives Steuerungsschema freuen, durch das es möglich ist, komplexere Moves oder Combos auf unkomplizierte Art und Weise auf den Bildschirm zu zaubern.

Des Weiteren wurde bestätigt, dass es in „Tekken Tag Tournament“ möglich sein wird, einen Teil der eigenen Lebensenergie zu regenerieren, indem ihr Combos oder wuchtige Attacken eures Widersachers aktiv blockt und anschließend in einer vorgegeben Frist einen Gegentreffer landet. Dadurch wird der Teil der eigenen Gesundheit, der in der Lebensleiste in weißer Farbe dargestellt wird, wiederhergestellt.

Ebenfalls wieder mit von der Partie sind vertraute Modi wie der Arcade-Modus, das Tutorial, der obligatorische Online-Multiplayer, der Survival-Modus oder Time-Attack.

„Tekken 8“ erscheint zu einem bisher nicht näher konkretisierten Termin für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

