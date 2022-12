Tekken 8: Trailer liefert Gameplay-Eindrücke – Bekannte Charaktere feiern ein Comeback

Wie im Vorfeld der The Game Awards 2022 versprochen, nutzte der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment das Event, um uns mit einem frischen Trailer zum kommenden Fighting-Titel „Tekken 8“ zu versorgen.

Der besagte Trailer präsentiert uns nicht nur Eindrücke aus dem Spielgeschehen und zur Handlung an sich. Darüber hinaus lässt sich dem Video entnehmen, dass sich Fans der langlebigen Fighting-Titel-Reihe auf ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten freuen dürfen – darunter Law, Lars, Paul, King oder Jack-8. Zudem wird Jun Kazama, die zuletzt im 2011 veröffentlichten „Tekken Tag Tournament 2“ mit von der Partie war, ein Comeback feiern.

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Trailers lieferte Bandai Namco Entertainment ein kleines Info-Update zu „Tekken 8“.

Das Heat-System sorgt für mehr Action

Eigenen Angaben zufolge halten die Entwickler von Bandai Namco Entertainment an den effektgeladenen Kämpfen der Vergangenheit fest und möchten in „Tekken 8“ vor allem aggressivere beziehungsweise offensive Spielstile belohnen. Neu ist das Heat-System, das aggressive Angriffe mit speziellen Moves und Fähigkeitsverbesserungen für die einzelnen Charaktere auslöst und im Kampf den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen kann.

Die Geschichte von „Tekken 8“ greift erneut die Geschehnisse des blutigen Konflikts zwischen den Familien Mishima und Kazama auf. „Die Geschichte beginnt dort, wo der vorherige Teil aufgehört hat, in einer Welt, die tief in den verheerenden Krieg zwischen Kazuya Mishima und Jin Kazama verstrickt ist. Nachdem er scheinbar eine Niederlage durch Kazuya erlitten hat, stellt sich Jin seinem eigenen Schicksal. Seine Mutter, Jun Kazama, taucht nach ihrer Abwesenheit aus der Tekken-Reihe auf, um zu versuchen, das Blatt in dieser Blutfehde zu wenden“, heißt es zur Geschichte weiter.

Weitere Meldungen zu Tekken 8:

„Tekken 8“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Einen konkreten Releasetermin nannte Bandai Namco Entertainment bisher nicht und spricht lediglich von einem geplanten Release im Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023).

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren