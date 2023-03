Tekken 8: Marshall Law packt das Nunchaku aus – Gameplay Trailer

Marshall Law ist an die Kampfkunst-Legende Bruce Lee angelehnt.

Auch Marshall Law ist in „Tekken 8“ wieder mit dabei. Bisher war der chinesische Kämpfer in nahezu allen Ablegern vertreten.

Stärker denn je

Für seine Beteiligung in Teil acht hat der chinesische Kämpfer ordentlich an Muskeln zugelegt. Sein Kampfstil basiert hingegen weiterhin auf Jeet Kune Do, einer von Bruce Lee entwickelten Kampfkunststil. Er benutzt nicht nur Schläge und Tritte, sondern zusätzlich das Nunchaku. Außerdem ist Law seinen charakteristischen Kampfschreien treu geblieben.

Laws bester Freund ist der Hitzkopf Paul Phoenix, der als Letztes mit einem Trailer vorgestellt wurde. Seine größten Rivalen sind wiederum Baek Doo San und Wang Jinrei. Noch interessant: Er hat einen Sohn namens Forest Law. Unter anderem war er spielbar im dritten Hauptteil und den beiden „Tag Tourmanent“-Ablegern.

Mit welchen Angriffen „The legendary Dragon“ seine Gegner vermöbelt, zeigt euch der heute veröffentlichte Charakter-Trailer von Bandai Namco.

In den Kommentaren fallen vielen Zuschauern die Gesichtsanimationen positiv auf. „Die Aufwertung der Mimik in diesem Spiel tut ein Übriges, um die Persönlichkeiten der Charaktere hervorzuheben!“, meint ein Nutzer.

Wann der Release von „Tekken 8“ erfolgt, wissen wir momentan noch nicht. Es könnte aber noch dieses Jahr so weit sein. Das Kampfspiel befindet sich jedenfalls für PS5, Xbox Series X/S und PC in Entwicklung.

