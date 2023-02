Tekken 8: Jin Kazama lässt im neuen Gameplay-Trailer die Fäuste fliegen

Heute bedachte uns Bandai Namco Entertainment mit dem neuesten Gameplay-Trailer zum kommenden Fighting-Titel "Tekken 8". Mit Jin Kazama kehrt in dem neuen Video ein Favorit der Fans zurück.

In "Tekken 8" feiern verschiedene alte Bekannte ein Comeback.

Um uns den kommenden Fighting-Titel „Tekken 8“ schmackhaft zu machen, versorgte uns Bandai Namco Entertainment in den vergangenen Wochen regelmäßig mit Gameplay-Trailern, die uns die enthaltenen Charaktere etwas näher vorstellten.

So ermöglichte uns das japanische Unternehmen zuletzt beispielsweise einen Blick auf die beiden Charaktere Nina Williams und Kazuya Mishima. Heute veröffentlichte Bandai Namco Entertainment einen neuen Gameplay-Trailer zu „Tekken 8“, mit dem die Rückkehr eines weiteren alten Bekannten zelebriert wird.

Die Rede ist von Jin Kazama, der laut dem Trailer mittlerweile in der Lage ist, seine geheimnisvollen Kräfte zu kontrollieren und zu dem Schluss kam, dass „Stärke nicht alles ist“.

Entwickler möchten einen offensiven Spielstil belohnen

Wie es kurz nach der offiziellen Ankündigung hieß, möchten die Entwickler von Bandai Namco Entertainment bei „Tekken 8“ einen frischen Ansatz verfolgen und einen Fighting-Titel abliefern, in dem ein offensiver Spielstil belohnt wird. Als Beispiel wurde die Möglichkeit genannt, nach erfolgreichen Blocks einen Teil der eigenen Lebensenergie zu regenerieren, indem gegnerische Attacken aktiv geblockt und anschließend eigene Treffer gelandet werden.

Darüber hinaus schließt sich Bandai Namco Entertainment dem zuletzt verfolgten Trend des Genres an, Neulingen mit einer unkomplizierteren Steuerungsvariante den Einstieg ins Spiel zu erleichtern. Demnach wird es auch in „Tekken 8“ möglich sein, einen Modus für Anfänger zu aktivieren, in dem die Combos und anspruchsvollen Manöver mit vereinfachten Kommandos auf den Bildschirm gezaubert werden können.

Ebenfalls wieder mit von der Partie ist natürlich ein umfangreiches Tutorial, das unerfahrenen Spielern und Spielerinnen die Eigenheiten von „Tekken 8“ im Detail näher bringt.

„Tekken 8“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC.

