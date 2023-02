Tekken 8: Gameplay-Videos stellen Nina Williams und neue Spielmechaniken vor

Zum Start in die Woche wurden zwei neue Gameplay-Videos zu Bandai Namco Entertainments Fighting-Titel „Tekken 8“ veröffentlicht, mit denen zum einen die Rückkehr einer alten Bekannten gefeiert wird.

Die Rede ist von Nina Williams, die zu den bekanntesten Charakteren der „Tekken“-Reihe gehört und sich in einem neuen Video zeigt. Darüber hinaus gab Bandai Namco Entertainment bekannt, dass sich die Spieler und Spielerinnen in „Tekken 8“ über verschiedene Neuerungen freuen dürfen.

Zum einen entschieden sich die Entwickler dazu, das aus den Vorgängern bekannte „Rage Drive“-System zu entfernen und dieses durch eine neue Mechanik zu ersetzen, die einen offensiven Spielstil belohnt.

Regenerierbare Gesundheit und Hilfen für Neulinge

Darüber hinaus wird es genau wie in „Tekken Tag Tournament“ möglich sein, einen Teil der eigenen Lebensenergie zu regenerieren. Gelingt es euch in „Tekken 8“, Combos oder wuchtige Manöver eures Widersachers erfolgreich zu blocken, wird ein Teil des erlittenen Schadens in eurer Lebensleiste weiß dargestellt. Dies ist die Gesundheit, die wiederhergestellt werden kann, indem ihr eurerseits in die Offensive geht und Treffer landet.

Wie Bandai Namco Entertainment zudem bekannt gab, wird „Tekken 8“ mit zwei Arten der Steuerung versehen. Während es sich beim Arcade-Modus um die gewohnte Standard-Steuerung handelt, richtet sich der Special-Modus an Neulinge und ermöglicht es ihnen, komplexere Moves oder Combos auf unkomplizierte Art und Weise auf den Bildschirm zu zaubern.

Indem auf dem PS5-Controller die L1-Taste gehalten wird, wird das Special-Menü geöffnet, in dem anschließend die gewünschten Manöver ausgewählt werden können. Mittels Dreieck lassen sich beispielsweise Arial-Combos starten, während mit Quadrat der „Heat Engager“ verwendet wird. Der Special-Modus lässt sich laut Entwicklerangaben in allen Spiel-Modi aktivieren – auch im Online-Multiplayer.

Weitere Details zu den spielerischen Neuerungen von „Tekken 8“ entnehmt ihr dem angehängten Video. „Tekken 8“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

