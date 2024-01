Remedy und Take-Two: Unternehmen streiten über „R“-Logo

Erst im letzten Jahr stellten die finnischen Entwickler von Remedy nach über 20 Jahren ihr neues Firmenlogo vor. Statt einem eingekreisten „R“, wie es die letzten Jahre der Fall war, zeigt das neue Logo, das im April 2023 eingeführt wurde, zwei „Rs“ die ineinander übergehen, sowie manches Mal noch den Schriftzug „Remedy“ tragen.

Dies scheint Take-Two jedoch ein wenig zu nah an dem Logo von Rockstar zu sein. Laut der Webseite des britischen Amts für geistiges Eigentum hat das Unternehmen gegen zwei der neuen Logos von Remedy Einspruch eingereicht.

Verwechslungsgefahr bei Remedy und Rockstar?

„Die Kugel im Buchstaben R im alten Logo repräsentierte die Ära von Max Payne, aber das Remedy von heute ist viel größer als ein einziges Spiel; wir haben ein ganzes Portfolio von Spielen, neue und alte“, heißt es in dem Blogpost, in dem Remedy im letzten Jahr sein neues Logo vorstellte. „Es war an der Zeit, unsere visuelle Identität zu aktualisieren und neu zu definieren, um mehr Konsistenz zu schaffen, unsere Entwicklung über die Jahre zu zeigen und unsere Vision des heutigen Remedy besser zum Ausdruck zu bringen.“

Die beiden neuen Logos, einmal mit und einmal ohne den Schriftzug des Studios, stehen in den USA noch zur Prüfung aus. Und auch im Vereinigten Königreich scheint es Ärger zu geben. Denn auf der Webseite des britischen Amts für geistiges Eigentum wurde vermerkt, dass gegen die Logos Einspruch eingelegt wurde – von Take-Two Interactive. Derzeit wird vermutet, dass dies aufgrund einer möglichen Verwechslungsgefahr mit dem Logo von Rockstar Games geschehen sein könnte.

Die Situation ist besonders pikant, weil Remedy und Rockstar Games schon seit Jahren bei der „Max Payne“-Reihe zusammenarbeiten. Rockstar Games fungierte bei den Spielen als Publisher und hält inzwischen die Rechte an „Max Payne“, während der dritte Teil der Serie zum großen Teil von Rockstars Dan Houser geschrieben wurde. Remedy und Rockstar unterzeichneten 2022 zudem eine neue Publishing-Vereinbarung und arbeiten gemeinsam an den kommenden Remakes von „Max Payne“ und „Max Payne 2“.

Quelle: IGN, GamesRadar

Weitere Meldungen zu Remedy Entertainment, Take-Two Interactive.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren