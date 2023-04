Remedy Entertainment: Neues Logo präsentiert und großartige Spiele versprochen

Seit über 20 Jahren hat Remedy Entertainment sein Logo nicht mehr aktualisiert. Nun hat sich das finnische Entwicklerstudio für ein neues Firmenzeichen entschieden und es über die eigene Webseite der Öffentlichkeit präsentiert. Dort erklärt Communications Director Thomas Puha, wie es zum neuen Logo gekommen ist.

Die visuelle Identität aufzufrischen war für das Videospielunternehmen „eine emotionale Reise.“ Weil die im alten Logo zu sehende Patrone an „Max Payne“ angelehnt ist, war es an der Zeit für etwas Neues. Schließlich ist Remedy inzwischen viel breiter aufgestellt. Zudem soll die dauerhafte Weiterentwicklung repräsentiert werden. Puha betont allerdings, dass mutige Kreativität noch die gleiche Rolle wie bisher spielt.

Unvergessliche Spielerlebnisse erschaffen

So lautet die heutige Ausrichtung von Remedy: „Wir möchten unvergessliche Welten, Geschichten und Charaktere erschaffen, die ihr durch unsere Spiele erleben könnt.“

Nun zum Design: Statt einem eingekreisten R zeigt das Logo nun zwei Rs, die ineinander übergehen. Auf folgender Grafik ist das Logo in verschiedenen Farben zu sehen. Auf einer weiteren Grafik wird das Logo hingegen mit einem Hintergrund veranschaulicht, der an die „Alan Wake“-Reihe angelehnt ist.

Alan Wake 2 im Laufe des Jahres

Zum zweiten „Alan Wake“-Teil verlor Remedy übrigens ein paar Worte zum Ende ihres Statements. Auch andere kommende Projekte werden hierbei kurz angeschnitten.

„Unsere Zukunft ist unglaublich aufregend. Trotz fast drei Jahrzehnten in der Spieleindustrie haben wir in vielerlei Hinsicht das Gefühl, erst am Anfang zu stehen. Freut euch auf Alan Wake 2 noch in diesem Jahr und auf mehrere großartige Remedy-Erlebnisse in den kommenden Jahren“, schließt Puha den Blogartikel ab.

Auch wenn das Studio inzwischen für mehr als nur „Max Payne“ steht, befinden sich Remakes von Teil eins und zwei in Arbeit. Das letzte Update zum Entwicklungsstatus gab es im Februar.

