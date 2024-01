Gran Turismo 7: Update bringt drei Fahrzeuge in das Rennspiel

"Gran Turismo 7" erhält ein neues Update - vermutlich Version 1.42. Drei weitere Fahrzeuge sind an Bord. Vorgestellt wurden sie von Kazunori Yamauchi anhand ihrer Silhouetten. Die offizielle Ankündigung erfolgt in der kommenden Woche.

“Gran Turismo 7” wird auch nahezu zwei Jahre nach dem Launch mit Content-Updates erweitert. Und der neuste Download dieser Art bringt drei weitere Fahrzeuge in das PS4- und PS5-Rennspiel.

Vorgestellt wurden die Neuzugänge, die mit dem neuen Update – voraussichtlich Version 1.42 – in den Polyphony-Digital-Titel kommen, vom Studio-Oberhaupt und Rennfahrer Kazunori Yamauchi. Einmal mehr setzt er auf die üblichen Silhouetten, die zum Rätselraten einladen.

Diese Autos sind offenbar dabei

Allzu schwer ist die Bestimmung bei einem Teil der für das neuste Update von “Gran Turismo 7” geplanten Fahrzeuge nicht, wie GT Planet hervorhebt.

Unten links ist der Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo zu erkennen, der schon während der Gran Turismo World Series in Barcelona einen Auftritt hatte. Am Ende dieser Zeilen zeigt sich das Fahrzeug in einem Video. Wie die Verfügbarkeit gestaltet wird, bleibt abzuwarten,

Zum Genesis gesellt sich offenbar ein zweites Vision Gran Turismo-Fahrzeug hinzu, da auch der von Fabio Filippini designte Bulgari zu erkennen ist. Zu diesem Gefährt gab es bereits ein Video.

Zwei der im Update enthaltenen Fahrzeuge konnten schnell bestimmt werden.

Beim dritten Fahrzeug auf dem Bild konnte GT Planet das Modell nicht genau bestimmen, sodass abgewartet werden muss, was Polyphony Digital in der kommenden Woche ankündigen wird. Sicher ist aber, dass der Suzuki Jimny der vierten Generation als Grundlage dient.

Einen Termin für die Veröffentlichung der neusten Content-Aktualisierung gab Yamauchi in seinem Tweet nicht preis. Allerdings gewährt ein Blick in die Vergangenheit eine grobe Vorstellung, auf welchen Zeitplan das Studio voraussichtlich setzen wird.

Zum Download bereitstehen könnte das Update für “Gran Turismo 7” ab Donnerstag, dem 25. Januar 2024. Ebenso ist davon auszugehen, dass wir spätestens am Mittwoch mehr über die Inhalte erfahren werden.

Nur bei den drei gezeigten Fahrzeugen wird es nicht bleiben. Ein weiterer Teil des “GT7”-Updates könnten neue Streckenvariationen, Extra-Menüs und Fehlerbehebungen sein. Zusätzliche Features gab es zuletzt mit dem KI-Renn-Agenten “Sophy”. Die Bereitstellung erfolgte im vergangenen November mit dem SPEC II-Update 1.40.

Veröffentlicht wurde “Gran Turismo 7” im März 2022. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten bei der Vergabe der Credits konnte das Rennspiel weitgehend überzeugen. Seit Anfang 2023 lässt sich “GT7” auch dem Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 auf dem Kopf spielen. Unseren Bericht dazu lest ihr hier.

