Tekken 8: Internationale Testwertungen – der nächste Kampfspiel-Hit?

Die Testwertungen für den neuen "Tekken"-Ableger sind online gegangen. Findet jetzt heraus, wie sich das Kampfspiel in der Presse schlägt.

Nach dem hochgelobten „Street Fighter 6“ und dem ebenfalls gelungenen „Mortal Kombat 1“ erscheint der nächste Prügler. Gemeint ist natürlich „Tekken 8“ von Bandai Namco!

Wie gut der neue Ableger abschneidet, verraten euch die internationalen Testwertungen. Aktuell liegen 42 Reviews vor, die einen positiven Eindruck verschaffen. So kommt das Kampfspiel im Moment auf 90 von 100 möglichen Punkten.

Zum Vergleich: Der jüngste „Street Fighter“-Ableger kommt auf 92 Punkte. Deutlich dahinter liegt wiederum das „Mortal Kombat“-Reboot – mit 83 Punkten.

„Eine sensationelle Fortsetzung“

Eine der Höchstwertungen (100 Punkte) stammt von VGC: „Tekken 8 ist eine sensationelle Fortsetzung. Mit einer erneuten Betonung der Einzelspielermodi und einer neuen Heat-Mechanik, die dafür sorgt, dass die Kämpfe noch frenetischer werden, steht es in einer Reihe mit Tekken 3 als einer der aufregendsten Höhepunkte der Serie.“

SpazioGames verzichtet auf Erläuterungen und gibt dem Game 92 Punkte: „Um es einfach auszudrücken: Dies ist das beste Tekken aller Zeiten.“

Heat-System kommt gut an

Auch GAMES.CH lobt unter anderem das neu eingeführte Heat-System. In ihrem Test vergeben sie 90 Punkte: „Dank des brandneuen Heat-Systems überzeugt Tekken 8 mit noch hitzigeren und aggressiveren Duellen und trifft damit genau ins Schwarze. Tekken hat sich einfach noch nie so gut gespielt. Ein fantastischer Start in das Videospieljahr 2024 für alle Fighting-Game-Fans.“

Eine weitere 90er-Wertung stammt von God is a Geek: „Eine willkommene Rückkehr für die Serie, mit einem Kampfstil, der sich durch seine aggressiven Kämpfe und eine Fülle von Modi frisch anfühlt.“

Nicht ganz so einsteigerfreundlich wie SF6

TheSixthAxis hat sich ebenfalls für 90 Punkte entschieden: „Tekken 8 hat das Jahr 2024 mit einem Paukenschlag begonnen und einmal mehr bewiesen, warum diese Kampfserie großartig ist! Es ist vielleicht nicht ganz so einsteigerfreundlich wie Street Fighter 6, aber es hat eine ganze Reihe von Modi und neuen Verbesserungen, die bedeuten, dass es in die richtige Richtung geht, um ein Spiel für alle Spieler zu sein, und es wird mit der Zeit nur noch besser werden.“

„Nur“ 80 Punkte gibt es von IGN France, dessen Tester die Tutorials kritisiert: „Obwohl es von Tutorials profitieren könnte, die den neuen Standards besser entsprechen, ist Tekken 8 dennoch ein neuer Meilenstein im Kampfspiel-Genre mit visuell atemberaubenden Kämpfen und einem anspruchsvollen, aber erheiternden Gameplay.“

Unseren eigenen Test zu „Tekken 8“ haben wir unterhalb verlinkt. Beim Lesen werdet ihr feststellen: PLAY3.DE ist vom neuen Teil genauso begeistert wie die allgemeine Presse.

Überzeugt nach den positiven Wertungen? Dann könnt ihr das neue „Tekken“ jetzt für 79,99 Euro kaufen und einen kleinen Bonus dazu kriegen. Zu den versorgten Systemen zählen die PS5, Xbox Series X/S und der PC.

