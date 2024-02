Citizen Sleeper 2: Erscheint voraussichtlich nicht vor 2025

Das Entwicklerteam Jump Over The Age arbeitet an dem Sci-fi-Rollenspiel „Citizen Sleeper 2: Starward Vector“. Der Nachfolger zu dem gefeierten „Citizen Sleeper“ befindet sich für die Xbox Series X/S sowie den PC in Entwicklung. Doch müssen alle Spieler, die auf das neue Abenteuer warten, noch etwas Geduld mit sich bringen.

Denn der Chefentwickler Gareth Damian Martin bestätigte, dass man noch „rund ein Jahr an Entwicklung“ vor sich hat. Dementsprechend sollte die Veröffentlichung nicht vor 2025 erfolgen.

Der ständige Kampf ums Überleben

Bei „Citizen Sleeper 2: Starward Vector“ handelt es sich um ein Rollenspiel am Rande einer Systemkrise. Die Spieler werden in die Rolle eines entflohenen Androiden schlüpfen, der einige Fehlfunktionen hat. Jedoch erinnert er sich an nichts mehr und findet sich mit einem auf ihn ausgesetzten Kopfgeld wieder. Deshalb muss er sich schnell ein Schiff besorgen, eine Crew zusammenstellen und durch den Starward Belt reisen.

Allerdings macht sich im Helion-System eine Krise breit, da zwei gewaltige Unternehmen einen heimlichen Krieg führen. Dieser führt zu Flüchtlingswellen, zerstörte Kriegsschiffe und seltsame Technologien, die in den Starward Belt gespült werden. Man wird durch dieses Chaos navigieren, Verträge annehmen und sich bezahlen lassen. Schließlich gilt es bis zum nächsten Zyklus zu überleben.

Die Entwickler setzen auf Spielsysteme, die von Tabletop-RPGs inspiriert werden. Dadurch sollen die Spieler ein einzigartiges Erlebnis erhalten, in dessen Zentrum sie und ihre Entscheidungen stehen. Man wird in jedem Zyklus die Würfel sprechen lassen, um Aktionen abzuschließen. Allerdings sollen noch weitere neue Systeme und Mechaniken eingeführt werden, die „Citizen Sleeper 2: Starward Vector“ noch komplexer und herausfordernder machen.

Wer sich noch einmal das erste „Citizen Sleeper“ anschauen möchte, kann das Abenteuer auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erleben. Sobald entsprechende Informationen zur Veröffentlichung des Nachfolgers verraten werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

