Apex Legends: Neue Season bietet 120 FPS auf PS5, DualSense-Funktionen und mehr

Endlich ist es so weit: "Apex Legends" wird auf den Current-Gen-Konsolen bald bis zu 120 FPS erreichen können.

Lange haben sich die PS5 und Xbox Series-Spieler eine Unterstützung von 120 Hz gewünscht. Nun kommt Respawn Entertainment dem endlich nach.

Seit heute wissen wir nämlich: Mit der 20. Season von „Apex Legends“ wird auf Sonys Konsole der 120-FPS-Support eingeführt. Dafür müsst ihr den Leistungsmodus aktivieren und einen Bildschirm/TV besitzen, der 120 Hz unterstützt.

Von offizieller Seite heißt es noch: „Diese neue Option für die Videoeinstellungen passt die Grafikeinstellungen an und nutzt die jüngsten Verbesserungen in der Apex-Rendering-Engine, um ein Gameplay mit bis zu 120 FPS zu erreichen.“

Zusätzlich wird die Current-Gen-Version des Battle-Royale-Shooters ab der neuen Season auch die DualSense-Funktionen unterstützen. Ob ihr diese in einem kompetitiven Multiplayer-Spiel braucht, müsst ihr selbst wissen. Auf jeden Fall macht Respawn mit dem Update einen technischen Sprung nach vorne.

Neues System kommt hinzu

Eine inhaltliche Neuerung ist das Legenden-Upgrade-System. Darüber lassen sich die Charaktere an euren individuellen Spielstil anpassen. Durch Evo könnt ihr eure Figur im Laufe einer Runde noch weiter aufrüsten. Ihr verbessert hierbei die Rüstungsstufe und schaltet nützliche Upgrades frei.

Außerdem werden Körperschilde zukünftig nicht mehr als Loot eingestuft. Das heißt, ihr könnt sie nicht mehr in der Umgebung finden. Anstelle dessen gibt es eine Legenden-Rüstung, deren Kapazität ihr durch Level-Aufstiege erhöht.

Anschließend der Launch-Trailer zu „Breakout“. So lautet der Name von Season 20. Der Start ist am 13. Februar.

Die offizielle Beschreibung: „Auf geht’s, wir machen einen heißen Abgang! Schließe dich Bangalore und dem Rest der Legenden an, während die Kugeln durch die Außenwelt fliegen. Lust auf eine weitere Runde, Schütze?“

„Apex Legends“ ist neben der PS5 für PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich. Auf allen Plattformen steht der Shooter kostenlos zum Download bereit.

