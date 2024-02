Final Fantasy VII Rebirth: Nomura ist wegen des Endings nervös

Das Ende vom bald erscheinenden „Final Fantasy VII Rebirth“ wird sich vom Vorgänger deutlich unterscheiden. Darüber sprach Kreativdirektor Tetsuya Nomura mit der japanischen Publikation Automaton.

Weil im ersten Remake die meisten Szenen mit dem Original übereinstimmen, wollte er im Nachfolger ein überraschendes Ende einbauen. Dies hat er letztendlich auch getan, weshalb die Endsequenz eine „etwas… andere Wirkung“ haben wird. Nomura macht sich jedenfalls Gedanken, wie die Leute darauf reagieren könnten.

Ich bin dieses Mal viel nervöser, wie alle mit diesem Ende umgehen werden. Aber bevor ihr euch auf Spoiler einlasst, solltet ihr das Spiel spielen, um es selbst herauszufinden! (lacht)

Tetsuya Nomura über das Ende von „Final Fantasy VII Rebirth“

Was auch immer euch erwartet: Die Fans dürften gespalten sein. Das eine Lager hält die Abwandlung für gelungen, während das andere lieber ein originalgetreues Ende gesehen hätte. Auf jeden Fall solltet ihr euch nach dem Release vor Spoilern in Acht nehmen. Denn auf Twitter, YouTube und Co. wird es davon wimmeln.

Final Fantasy VII Rebirth Demo verfügbar

Seit dieser Woche ist die Demoversion für das gehypte Action-Rollenspiel verfügbar. Ladet sie euch aus dem PlayStation Store herunter, falls ihr das noch nicht getan habt. Etwas über eine Stunde lang dürft ihr Cloud und Sephiroth auf ihrer letzten gemeinsamen Mission spielen.

Um der Demo noch mehr Aufmerksamkeit zu verleihen, hat Sony gestern noch einen 30-sekündigen Clip hochgeladen. Hiermit erhaltet ihr eine kurze Vorschau.

Die umfangreiche Demo erhält sogar noch eine Erweiterung: Ab dem 21. Februar kommt die Junto-Region dazu, die ihr frei erkunden dürft. Des Weiteren kriegen alle Demo-Spieler ein paar Items geschenkt. Es lohnt sich also voll und ganz, die Testversion herunterzuladen.

Wenn euch die Demo überzeugt, könnt ihr anschließend für 79,99 Euro vorbestellen. Habt ihr Teil eins nicht gespielt, solltet ihr das Doppelpack nehmen. Dadurch kriegt ihr kostenlos das „Final Fantasy VII Remake“ dazu. Möchtet ihr wiederum Zusatzinhalte, dann schaut euch die Digital Deluxe Edition an. Der Preis beträgt 99,99 Euro.

