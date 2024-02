Final Fantasy VII Rebirth: Demo steht zum Download bereit – Präsentation & technische Details

Im Rahmen der aktuellen "State of Play" lieferte uns Square Enix nicht nur eine ausführliche Gameplay-Präsentation des Rollenspiels "Final Fantasy VII: Rebirth". Darüber hinaus stellte das japanische Unternehmen eine kostenlose Demo und technische Details bereit.

Heute Nacht fand die neueste Ausgabe des „State of Play“-Formats statt, in der sich alles um das Ende des Monats erscheinende Rollenspiel „Final Fantasy VII: Rebirth“ drehte.

Wie bereits erwartet, nutzte Square Enix das digitale Event zum einen, um eine kostenlose Demo anzukündigen und umgehend zu veröffentlichen. Dies besagte Probefassung zu „Final Fantasy VII: Rebirth“ findet ihr wie gehabt im PlayStation Store. Aufgrund der USK-Einstufung kann die Demo allerdings nur von Spielerinnen und Spielern mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo gratis heruntergeladen werden.

Ansonsten liegt der Preis bei 0,25 Euro. Zu den Besonderheiten der Probefassung gehört die Tatsache, dass diese nach dem Release durch ein zusätzliches Gebiet erweitert wird: Einen Teil von Junon.

Weiter führen die Entwickler aus, dass euch die Demo einen ersten Eindruck von dem vermitteln wird, was „Final Fantasy VII: Rebirth“ und die Welt des Rollenspiels zu bieten haben.

Die Stärken der PS5 sollen ausgereizt werden

Im Rahmen der „State of Play“-Präsentation gingen die Entwickler zudem auf die technische Umsetzung von „Final Fantasy VII: Rebirth“ ein. Demnach warten mit einem Grafik- und einem Performance-Modus die mittlerweile obligatorischen Darstellungs-Modi. Während der Fokus des Grafik-Modus auf der 4K-Auflösung liegt, dreht sich der Performance-Modus um eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde.

Des Weiteren bestätigte Game Director Naoki Hamaguchi, dass sein Team regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der PS5-Hardware machte. Dadurch wird „Final Fantasy VII: Rebirth“ im Vergleich mit dem ersten Akt des Remakes nicht nur höher aufgelöste und detailreichere Assets bieten.

Darüber hinaus sorgt die schnelle SSD dafür, dass ihr die Welt ohne spürbare Ladezeiten erkunden könnt. Auch die adaptiven Trigger und das haptische Feedback des DualSense nutzte das Team, um für eine immersive Erfahrung zu sorgen.

Laut den Entwicklern kommen die Features des PS5-Pads sowohl bei der Erkundung der Welt als auch im Kampf und den Zwischensequenzen zum Einsatz. Das entsprechende Set-Up beziehungsweise die passenden Kopfhörer vorausgesetzt, unterstützt „Final Fantasy VII: Rebirth“ zudem das 3D-Audio der PS5.

„Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint am 29. Februar 2024. Anbei die komplette „State of Play“-Präsentation in der Videoaufzeichnung.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII: Rebirth.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren