PS Plus Extra/Premium: Februar-Spiele nahen, also verpasst diese Spiele nicht – Umfrage

PS Plus Extra/Premium:

In der kommenden Woche fallen einige PS Plus-Spiele weg, sodass Mitglieder von Extra und Premium nur noch wenige Tage lang Zeit haben, sie nachzuholen. Welche Games sollten aus eurer Sicht nicht verpasst werden?

Nachdem in der vergangenen Woche die PS Plus-Spiele der Essential-Stufe freigeschaltet wurden, folgt in dieser Woche die Ankündigung der Extra- und Premium-Games für Februar 2024.

Ohne Zusatzkosten spielbar sind die Neuzugänge ab Dienstag der kommenden Woche. Parallel zur Freischaltung fliegen einige bestehende PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium aus den Bibliotheken. Somit haben Spieler nur noch knapp über eine Woche Zeit, die Games nachzuholen.

Diese Spiele werden aus PS Plus Extra und Premium entfernt

Insgesamt werden im Februar zehn Spiele aus den Bibliotheken genommen. Sie verfügen über recht unterschiedliche Spielzeiten, sodass es mal mehr und mal weniger ratsam ist, quasi Last-Minute einen Spieldurchlauf zu wagen.

Nachfolgend sind die wegfallenden PS Plus Extra- und Premium-Spiele samt der für die Kampagne notwendigen Spielzeit aufgelistet. Als Basis dienen die Durchschnittswerte von How Long To Beat.

Diese Spiele fallen am 20. Februar 2024 weg:

Ace Combat 7 – 12 Stunden

– 12 Stunden Hue – 4,5 Stunden

– 4,5 Stunden I Am Setsuna – 20,5 Stunden

– 20,5 Stunden Lost Sphear – 25 Stunden

– 25 Stunden Lost Words: Beyond the Page – 4,5 Stunden

– 4,5 Stunden Oninaki – 19,5 Stunden

– 19,5 Stunden Resident Evil 7 – 9,5 Stunden

– 9,5 Stunden Tacoma – 2,5 Stunden

– 2,5 Stunden Tekken 7 – 3,5 Stunden

– 3,5 Stunden Thomas Was Alone – 3,5 Stunden

Viele der Spiele haben jenseits der Hauptkampagne deutlich mehr zu bieten und bei “Tekken 7” zum Beispiel dient der Story-Modus mehr als Tutorial, bevor die Prügeleien in die Tiefe gehen.

Umfrage: Welchen der wegfallenden PS Plus-Titel sollten Abonnenten aus eurer Sicht unbedingt noch mitnehmen? Bis zu drei Games können gewählt werden.

Welchen Titel sollten PS Plus-Spieler keinesfalls verpassen? Resident Evil 7

Tekken 7

I Am Setsuna

Ace Combat 7

Thomas Was Alone

Lost Sphear

Lost Words: Beyond the Page

Oninaki

Tacoma

Noch ein kleiner Hinweis: “Thomas Was Alone” ist derzeit im PSN-Sale, in dessen Rahmen 1,19 Euro fällig werden. Gleiches gilt für “Hue”. Hier sank der Preis zeitweise auf 2,24 Euro.

Termine für PS Plus Extra und Premium im Februar 2024

Der Wegfall der gelisteten Spiele erfolgt in der kommenden Woche mit der Freischaltung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium. Zunächst müssen diese angekündigt werden. Die Termine lassen sich aufgrund des festen Musters von Sony voraussagen:

Extra/Premium-Ankündigung am 14. Februar um 17:30 Uhr

Extra/Premium-Freischaltung am 20. Februar gegen 11 Uhr

Wir werden sowohl über die Ankündigung als auch Freischaltung berichten.

Welche Bestandteile die drei PS Plus-Stufen Essential, Extra und Premium haben und was sie kosten, erfahrt ihr in unserer Zusammenfassung:

Ein anderer Artikel befasst sich mit den weiteren Subscriptions auf dem Markt und liefert eine Übersicht darüber, welche Abos Spieler eingehen können.

