PS5 & PS4: 10 coole Spiele für Familien und Kinder

Was sind die besten Spiele für die Familie auf PS4 und PS5? Wir haben ein paar gute Games herausgesucht und verraten euch, welche Highlights euch darin erwarten.

Inbegriffen sind Spiele, die gemeinsam gezockt werden dürfen, als auch Games, denen sich der Nachwuchs allein widmen kann. Legen wir direkt los:

Sackboy: A Big Adventure

Plattform: PS4, PS5

Release: November 2020

Metascore: 79

PSN-Score: 4,46/5

USK: 6

Spieler: 1-4

In „Sackboy: A Big Adventure“ steht der gehäkelte Hauptcharakter vor der Aufgabe, die Pläne des bösartigen Schurken Vex zu vereiteln. Um dieses Ziel zu erreichen, erkundet Sackboy unter anderem üppige Dschungel, taucht in die Tiefen der Ozeane ab, besteigt eisige Berge und besucht sogar den Weltraum.

Sowohl lokal als auch über das Internet besteht die Möglichkeit, „Sackboy: A Big Adventure“ gemeinsam mit bis zu vier Spielern zu spielen. Familien mit Kindern oder auch der Nachwuchs allein können sich etwa zehn Stunden durch die Hauptstory arbeiten. Allerdings gibt es im unterhaltsamen Plattformer noch viel mehr zu entdecken.

Für PlayStation Plus-Mitglieder gilt: Sie können den Titel ohne Zusatzkosten auf die PS4 oder PS5 laden. „Sackboy: A Big Adventure“ befindet sich in der Extra-Bibliothek.

Pro: Couch-Koop für das gesamte Spiel verfügbar

Welten sind atemberaubend

Erstaunliche Details auf der PS5 Contra: Schwache und vorhersehbare Erzählung

Kein großer Schwierigkeitsgrad

Overcooked! All You Can Eat

Plattform: PS4, PS5

Release: November 2020

Metascore: 84

PSN-Score 4,45/5

USK: 6 Jahre

Spieler: 1-4 Spieler

Bei “Overcooked! All You Can Eat” ist der Name Programm: Das kultige Koop-Spiel für bis zu vier Spieler vereint den ersten sowie zweiten Teil und alle Erweiterungen der verrückten Küchenschlacht. Hier bereitet man allein oder mit Freunden leckere Gerichte zu, während die gesamte Küche durch das Weltall fliegt, Teller übers Meer geworfen werden und Großbrände am Herd ausbrechen. Lachen und Schreien garantiert!

Wer bereits die PS4-Version besitzt, kann ohne weitere Zusatzkosten auf die PlayStation 5-Version von “Overcooked! All You Can Eat” upgraden und die Features der Next Gen-Konsole genießen.

Pro: Koop: Lokal und Online

Verrückte Level-Gestaltung

Abwechslungsreiches Gameplay

Assist Mode & Zugänglichkeitsoptionen

Mehr als 100 toll gestaltete Level Contra: Wer Overcooked & Overcooked 2 gespielt hat, bekommt kaum neue Inhalte

Mäßig vorhandene Story

Zeitweise sehr chaotisch

Ratchet & Clank: Rift Apart

Plattform: PS5

Release: Juni 2021

Metascore: 88

PSN-Score 4,76/5

USK: 12 Jahre

Spieler: 1 Spieler

In “Ratchet & Clank: Rift Apart” möchte ein Roboter-Imperator gleich mehrere Welten erobern und stiftet jede Menge Chaos. Ratchet, Clank und Neuzugang Rivet müssen durch verschiedene Dimensionen springen und in dem actionreichen Gameplay den Bösewicht aufhalten.

Mit einem verrückten Waffenarsenal ausgestattet, springen die Helden durch zahlreiche Dimensionsportale und erkunden verrückte Welten. Dank PS5-exklusiven Features wie haptischem Feedback und adaptiven Triggern fühlt sich das galaktische Abenteuer noch aufregender an. Der Titel befindet sich aktuell in der Extra-Bibliothek von PS Plus.

Für PlayStation Plus-Mitglieder gilt: Sie können den Titel ohne Zusatzkosten auf die PS4 oder PS5 herunterladen. „Ratchet & Clank: Rift Apart“ befindet sich in der Extra-Bibliothek.

Pro: Abwechslungsreiche Welten

Mehr Story als in älteren Teilen

Tolle Grafik (Ingame & Animationen)

Actionreiche Gefechte mit witzigen Waffen Contra: Besuche auf den Planeten oft sehr kurz

Kaum Plattform-Elemente

Sehr einfache Sammelaufgaben

Fall Guys

Plattform: PS4, PS5

Release: August 2020

Metascore: 81

PSN-Score 4,16/5

USK: 6 Jahre

Spieler: Bis zu 60 online

“Fall Guys” ist so einfach wie genial: Spieler steuern eine kleine Bohne über einen riesigen Hindernisparcours, der an den TV-Hit Takeshi’s Castle erinnert. Die Figur kann lediglich laufen, springen und sich an Gegenständen oder anderen Fall Guys festhalten. Gutes Timing und eine Prise Glück helfen dabei, die Hindernisse zu überwinden und als Erster ins Ziel zu kommen.

Verschiedene Spielmodi und Seasons mit immer neuen Parcours für Einzelspieler und Teams sorgen für Abwechslung. Mit jeder gespielten Runde werden Punkte gesammelt, die im Ingame-Shop gegen neue Outfits und Co. eingelöst werden können.

“Fall Guys” ist kostenlos im PlayStation Store für PS4 und PS5 verfügbar und bietet die Möglichkeit, mit oder ohne Mikrotransaktionen zu spielen. Kostenpflichtige Add-Ons sind nur kosmetischer Natur.

Pro: Bunte, abwechslungsreiche Level

Regelmäßig neuer Content

Zugänglich und einfach verständlich

Chaotisch & Spaßig Contra: Matchmaking dauert teilweise ewig

Steuerung nicht besonders präzise

Kein Couch-Koop

Kena: Bridge of Spirits

Plattform: PS4, PS5

Release: September 2021

Metascore: 81

PSN-Score 4,49/5

USK: 12 Jahre

Spieler: 1 Spieler

In “Kena: Bridge of Spirits” macht sich die namensgebende Protagonistin auf die Suche nach einem heiligen Bergschrein und erkundet dabei die liebevoll gestaltete Welt, die an die balinesischen Inseln angelehnt ist. Eine schöne Grafik und tolles Gameplay zeichnen das PlayStation-exklusive Spiel aus.

Zur Seite stehen ihr kleine Helfer, die im Laufe der Geschichte gefunden und zum eigenen Team hinzugefügt werden, um mächtige Kräfte zu entfesseln. Die junge Seelenführerin ist mithilfe ihrer Begleiter in der Lage, verdorbene Geisterseelen in rasanten Kämpfen zu bezwingen, damit sie ihren Frieden finden.

Für PlayStation Plus-Mitglieder gilt: Sie können den Titel ohne Zusatzkosten auf die PS4 oder PS5 herunterladen. „Kena: Bridge of Spirits“ befindet sich in der Extra-Bibliothek.

Pro: Niedliche Grafik

Tolles, unverbrauchtes Setting

Erkundungen mit Rätselpassagen

Schnelle, spaßige Kämpfe

Lustige kosmetische Items Contra: Zeitweise anspruchsvolle Kämpfe

Fehlende deutsche Synchronisation

Gameplay etwas repetitiv

It Takes Two

Plattform: PS4, PS5

Release: März 2021

Metascore: 88

PSN-Score 4,41/5

USK: 12 Jahre

Spieler: 2 Spieler

Mit dem genreübergreifenden Koop-Abenteuer “It Takes Two” begeben sich Spieler auf eine herzerwärmende Reise durch verschiedene Welten. Kaum ein Spiel hat es in den letzten Jahren derart galant geschafft, Spieler mit unterschiedlichen Interessen so zu vereinen.

In “It Takes Two” versucht ein Ehepaar, das kurz vor der Trennung steht, wieder zueinander zu finden. Das passiert über unzählige Minispiele, in denen sie zusammenarbeiten müssen, um ihr Leben wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Eine unverbrauchte Idee, abwechslungsreiche Level, zahlreiche Minispiele und eine Geschichte, die ein Happy End verdient hat. “It Takes Two” ist perfekt für Familien, Freunde und Paare jeden Alters.

Interessant für PlayStation Plus-Spieler: Mit dem Freunde-Pass aus dem PSN-Store benötigt nur ein Spieler “It Takes Two”, um gemeinsam online zu spielen, wenn beide ein PlayStation Plus-Konto haben.

Pro: Zahlreiche Minispiele decken nahezu alle Game-Genres ab

Abwechslungsreiche Grafik

Koop-Gameplay Mechaniken & Rätsel sind fantastisch

Präzise Steuerung

Unverbrauchte Idee Contra: Keine Singleplayer-Kampagne

Lediglich deutsche Untertitel

Manchmal sehr kitschig

PAW Patrol World

Plattform: PS4, PS5

Release: September 2023

Metascore: 79

PSN-Score 4,56/5

USK: 0 Jahre

Spieler: 1-2 Spieler

Perfekt für Fans von Paw Patrol! Im actionreichen Abenteuerspiel “PAW Patrol World” müssen die beliebten Vierbeiner das große Stadtfest retten, indem sie zahlreiche Missionen erledigen und den Bürgermeister überführen. Kinder können mit ihren Lieblingswelpen aus der beliebten TV-Serie spielen und die Abenteuerbucht, Jakes Berg, den Dschungel und Bellenburg frei erkunden.

Die verschiedenen Rettungsmissionen sind für Kinder im Vorschulalter konzipiert und sind hin und wieder an die Abenteuer der Serie angelehnt. In der Spielwelt eingesammelte Hundeleckerlis lassen sich gegen Sammelgegenstände, neue Outfits, Fahrzeugsticker und mehr eintauschen, um die Rettungsmission zu personalisieren.

Pro: Für Fans der Serie mit Flashback-Missionen

Koop im Splitscreen verfügbar

Alle beliebten Helden sind spielbar

Mit verschiedenen Outfits und Co. Contra: Animationen eher durchschnittlich

Eher für sehr junge Fans geeignet

Kamera zeitweise steif

Minecraft

Plattform: PS4, PS5

Release: November 2011 (PC)

Metascore: 89

PSN-Score 4,32/5

USK: 6 Jahre

Spieler: 1-4 Spieler (8 online)

Ob mit endlosen Ressourcen im Kreativmodus oder herausforderndem Gameplay im Überlebensmodus: Minecraft ist bei Jung und Alt beliebt. Indem einzelne Klötze in der immer wieder zufällig generierten Welt abgebaut werden, lassen sich ganze Spielwelten Baustein für Baustein erschaffen. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Die Testversion ist kostenfrei im PlayStation Store verfügbar. “Minecraft” kann im Singleplayer offline oder online mit PlayStation Plus-Abonnement zusammen und sogar plattformübergreifend gespielt werden.

Wer die Welt von “Minecraft” hautnah erleben will, kann mit einer PSVR2 noch tiefer in die Pixelklotzwelt eintauchen. Die Virtual Reality-Version wird von PlayStation ab 12 Jahren empfohlen.

Pro: Riesige kreative Spielwiese

Online-Modus für Koop

Die Welt reagiert auf die Kreation der Spieler Contra: Für Jüngere manchmal etwas gruselig (Survival-Mode)

Keine Story, auch ohne Ziel spielbar

Toem

Plattform: PS5

Release: September 2021

Metascore: 80

PSN-Score 4,57/5

USK: 0 Jahre

Spieler: 1 Spieler

Wer nach einem echten Wohlfühlspiel sucht, der ist bei “Toem” genau richtig. Hier geht alles gemächlich zu: Mit einer Kamera ausgestattet, gilt es in der schwarz-weißen Spielwelt verschiedene Motive zu fotografieren und kleinere Rätsel zu lösen. Die Comic-Welt hebt sich dabei von den meisten anderen Spielen im PlayStation Store ab.

Das entschleunigte Gameplay lädt zum Entspannen ein und ist für Familien bestens geeignet, da die Rätsel und Puzzleelemente nie zu fordernd sind. Manchmal muss den Bewohnern der Welt ein bestimmtes Foto geliefert werden, an anderer Stelle ist die Kamera selbst kaputt und muss repariert werden. „Toam“ funktioniert ganz ohne Action oder Aufregung.

Pro: Ausgefallenes Foto-Abenteuer

Charmanter schwarz-weiß-Comiclook

Detailreiche Welt mit Rätseln

Entschleunigtes Gameplay Contra: Nur englische Sprachausgabe

Kaum Wiederspielwert

Sehr einfache Rätsel

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

Plattform: PS4, PS5

Release: Oktober 2023

Metascore: 77

PSN-Score 4,31/5

USK: 0 Jahre

Spieler: 1-2 Spieler (12 online)

Hier verwandeln sich Kindheitserinnerung von Eltern in ein Videospiel für die ganze Familie. Auf bunt gestalteten Rennstrecken rasen die ikonischen Autos durch Tunnel und Loopings, um die Bestzeit zu erreichen. Verschiedene Hindernisse und actionreiche Parcours machen den Arcade-Racer “Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged” zu einem rasanten Spiel für alle Autofans.

Durch das Fahren von Rennen wird die Ingame-Währung verdient, die für neue zufällige Autos genutzt werden kann. Der Lackierungseditor und der Streckeneditor erlauben es zudem, den Lieblingswagen für die eigene Strecke komplett neu zu gestalten und zu einem Highlight beim nächsten Rennen zu werden.

Pro: Autos im beliebten Hot Wheels-Look

Verrückte Strecken

Splitscreen-Modus

Strecken- und Lackierungseditor für eigene Kreationen Contra: Streckeneditor etwas schwierig in der Handhabe

Karriere-Modus langweilig präsentiert

Lootboxen als Freischalte-System

Jetzt seid ihr an der Reihe: Welche Spiele könnt ihr für Familien mit Kindern empfehlen?

