Xbox Game Pass: Februar-Neuzugänge mit Tales of Arise und mehr

Microsoft hat die nächste Welle von Titeln bestätigt, die im Xbox Game Pass für Konsole, PC und Xbox Cloud Gaming landen werden.

Einmal mehr verteilen sich die Neuzugänge der zweiten Februar-Hälfte über einen Zeitraum von mehreren Tagen. Die ersten zwei Games stehen allerdings schon zur Verfügung.

Xbox Game Pass im Februar 2024

Zu den bereits verfügbaren Spielen gehören “Return to Grace” und “Tales of Arise”, die ab sofort ohne Zusatzkosten genutzt werden können.

Weiter geht es am 22. Februar 2024 mit “Bluey: The Videogame” und am 27. Februar 2027 mit “Maneater”. Am zuletzt genannten Tag landet ebenfalls “Madden NFL 24” im Abo, allerdings über EA Play, das ein Teil der Mitgliedschaft ist. Eine Ausnahme bildet hier – wie bei den anderen Spielen auch – Xbox Game Pass Core.

Später folgen “Indivisible”, “Space Engineers” und “Warhammer 40,000: Boltgun”. Nachfolgend die Übersicht:

Bereits verfügbar:

Return to Grace (Cloud, Konsole und PC)

Tales of Arise (Cloud, Konsole und PC)

22. Februar 2024:

Bluey: The Videogame (Cloud, Konsole und PC)

27. Februar 2024:

Madden NFL 24 (Cloud) EA Play

Maneater (Cloud, Konsole und PC)

28. Februar 2024:

Indivisible (Cloud, Konsole und PC)

29. Februar 2024:

Space Engineers (Cloud, Konsole und PC)

Ergänzend gibt es eine Vorschau auf die Neuzugänge im März. Mit dabei ist ein Spiel des kürzlich übernommenen Publishers Activision Blizzard.

5. März 2024:

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Konsole und PC)

28. März 2024:

Diablo 4

Ebenfalls verschwinden Inhalte aus dem Xbox Game Pass: Die nachfolgenden Spiele werden bald aus der Game-Pass-Bibliothek entfernt.

Madden NFL 22 (Konsole und PC) EA Play

Soul Hackers 2 (Cloud, Konsole und PC)

Erstmals seit zwei Jahren Abonnentenzahl genannt

Seit der vergangenen Woche steht fest, wie viele Abonnenten der Xbox Game Pass auf Konsole, PC und via Cloud anzieht.

34 Millionen Mitglieder sind es mittlerweile, nachdem Anfang 2022 bereits 25 Millionen Abonnenten bestätigt wurden. Damit erfolgte in zwei Jahren ein Zuwachs von nur neun Millionen, was ausgehend von Microsofts großen Plänen von 100 Millionen Abos bis 2030 als Enttäuschung angesehen werden kann.

In die Zählung flossen laut Microsoft keine Test-Abos ein, aber Core-Mitgliedschaften. Die neue Abo-Variante dient seit 2023 als Ersatz für Xbox Live Gold.

Sony nennt zu PlayStation Plus seit Mitte 2023 keine Zahlen mehr. Zuvor waren es in der Regel um die 45 bis 48 Millionen Abonnenten auf PS4 und PS5.

