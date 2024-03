Modern Warfare 3: Season Two Reloaded Update steht bevor – das sind die Inhalte

Endlich frischer Content für die Spieler von „Modern Warfare 3“! Am morgigen Mittwoch erscheint nämlich das Season-Reloaded-Update mit mehreren Neuerungen.

Zu den Maps gesellt sich Das Haus. Es ist keine gänzlich neue Map, sondern ein Fan-Liebling aus „Call of Duty: Vanguard“. Die Umgebung ist relativ kompakt, weshalb hitzige Gefechte zu erwarten sind. Zusätzlich kommen Map-Varianten von Skidrow und Terminal dazu.

Neue Spielmodi lauten Kopfgeld und Juggermosh. Ersteres funktioniert ähnlich wie Team-Deathmatch, markiert aber den jeweils besten Spieler der beiden Teams auf der Minimap. Killt jemand diesen Spieler, erhält er besonders viele Punkte. Im zweitgenannten Modus treten wiederum zwei Teams bestehend aus Juggernauts gegeneinander an.

Endlich neue Inhalte für den Zombie-Modus

Der Zombie-Modus wurde nicht vergessen. Hier dürft ihr eine neue Story-Mission in Angriff nehmen. Untersucht eine neue Anomalie im Dark Äther und helft Sergei Ravenov. Schafft ihr die Aufgabe, könnt ihr ein Rift öffnen, das mehrere Belohnungen enthält. Zudem könnt ihr dem neuen War-Lord Keres begegnen.

Dem Waffenarsenal wird die Nahkampfwaffe Soulrender hinzugefügt. Dieses Zeremonienmesser hat einen normalen und schweren Angriff. Schaltet sie frei, indem ihr bestimmte Herausforderungen im neuen Mid-Season-Sektor des Battle Passes absolviert. Ein weiterer Neuzugang ist das Kampfgewehr SOA Subverter, die eine hohe Feuerrate hat und viel Schaden austeilt.

Auch Events finden in nächster Zeit statt. So startet morgen Dune: Rule of Fate, wo ihr Belohnungen ergattern könnt, die auf „Dune: Part Two“ basieren. Das Ganze läuft bis zum 13. März. Direkt im Anschluss startet ein „Warhammer 40k“-Event, das bis zum 27. März geht. Das letzte Event heißt The Vortex: Decay’s Realm und dauert wenige Tage.

„Warzone“ ist auch betroffen vom Update. Battle-Royale-Fans kriegen mit Research Vessel einen neuen Landeort auf Fortune’s Keep geboten. Und dann gibt es noch die neue Killstreak Bunker Buster, durch die ihr Raketensalven abfeuert. Die letzte relevante Neuerung ist das Field-Upgrade Portable Decontamination Station.

Quelle: Activision

