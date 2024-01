Call of Duty: Activision erklärt das Matchmaking – Wie wichtig ist Skill?

Call of Duty:

Zum ersten Mal überhaupt hat Activision öffentlich erklärt, wie das umstrittene Matchmaking von "Call of Duty" funktioniert. Dadurch erfahrt ihr, welche Rolle eure Fähigkeiten in diesem Prozess spielen.

Es ist jedes Jahr das Gleiche: Ein neues „Call of Duty“ kommt heraus und die Spieler beschweren sich darüber, wie stark SBMM mal wieder ausgefallen ist. Gemeint ist Skillbased Matchmaking, das Spieler in eine Lobby steckt, die ungefähr die gleichen Fähigkeiten haben.

Allerdings war die Existenz dieses Systems bisher offiziell gar nicht bestätigt. Nun erklärte Activision erstmals öffentlich das Matchmaking von „Call of Duty“. Hierbei beziehen sie sich auf den Multiplayer. „Warzone“ und andere Modi sollen zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden.

Skill ist kein primärer Faktor

Nach einer kurzen Einleitung geht Activision auf den SBMM-Vorwurf ein: „Wir sehen oft, dass die Community unser Matchmaking-System als Skill-based Matchmaking bezeichnet. Call of Duty berücksichtigt, wie die meisten Spiele der Branche, das Können als eine Komponente, aber das Können ist nicht die dominierende Variable. Wir berücksichtigen und priorisieren mehrere Faktoren bei der Erstellung von Lobbys.“

Somit gibt der Publisher zu, dass eure Fähigkeiten eine Rolle spielen. Allerdings sei es nur ein Faktor von vielen. Im Folgenden seht ihr die Wichtigkeit der verschiedenen Faktoren.

Verbindung – der wichtigste Faktor des gesamten Matchmakings. Ping ist King, sagen die Verantwortlichen. Zeit bis zum Start – die Wartezeit soll so kurz wie möglich sein. Mehrere Faktoren – dazu gehören die Vielfalt der Playlists, kürzlich gespielte Karten/Modi, der Skill des Spielers, das Eingabegerät, die Plattform und der Voice Chat.

Die Entwickler glauben, dieser Prozess biete „das beste Spielerlebnis“ und schaffe eine weltweit stärkere Community.

Wie wird das Können eines Spielers bewertet? Kills, Tode, Siege und Niederlagen werden sich angeschaut. Auch die ausgewählten Modi und die letzten gespielten Matches sind relevant. Es sei „eine fließende Messung“, die sich dauerhaft aktualisiert. Zudem sei der Skill nicht nur beim Suchen gegnerischer Spieler, sondern auch bei den Teammates ein Kriterium.

Ein ausgeglicheneres Spielerlebnis für alle

Der Unterschied zwischen dem besten und dem schlechtesten Spieler in einer Lobby soll nicht zu groß sein. Darauf macht Activision in einem weiteren Absatz aufmerksam. Keiner soll das Gefühl haben, das Match sei „Zeitverschwendung.“

Alle Spieler erleben durch die berücksichtigten Fähigkeiten „mit größerer Wahrscheinlichkeit“ Siege und Niederlagen in einem ausgeglichenen Verhältnis. Das zeigen die Daten zu den Spielerlebnissen deutlich.

Was die Daten noch zeigen: Schlechtere Spieler neigen dazu, die Runde zu verlassen oder gar komplett mit dem Spielen aufzuhören, wenn sie andauernd verlieren. Dadurch werde der Spielerpool reduziert. Die Folge davon sind längere Wartezeiten und schlechtere Verbindungen, worunter im Endeffekt alle leiden würden.

Aus diesem Grund führe „eine gewisse Begrenzung“ zu einem besseren Spielerlebnis. Activision versteht jedoch, dass sich starke Spieler mehr Abwechslung wünschen. Ihr Feedback haben sie vernommen, weshalb sie weiterhin testen möchten.

Ingame-Käufe kein Faktor, Bots gibt es keine

Gegen Ende des Beitrags beantworten die Verantwortlichen noch ein paar Fragen aus der Community. Zum Beispiel fragten Leute, ob Ingame-Käufe das Matchmaking beeinflussen oder ob Bots in den Runden mitwirken. Beides verneinte Activision.

Eine wichtige Frage lautete: Hat das zuständige Team es jemals getestet, den Skill aus dem Matchmaking herauszunehmen? Die Antwort lautet Ja. Solche Tests soll es auch weiterhin geben, doch das Ergebnis war wegen den oben beschriebenen Daten negativ. Erwartet in Zukunft also besser keine Lobbies, in denen eure Fähigkeiten nicht beachtet werden.

