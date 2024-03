House Flipper 2: Release für die Konsolen verzögert sich

Eigentlich sollte „House Flipper 2“ am 21. März für PlayStation 5 und Xbox Series X/S herauskommen. Leider wird daraus nichts, wie Publisher PlayWay und Entwicklerstudio Frozen District heute verkündeten.

Die Veröffentlichung des Renovierungssimulators verzögert sich um drei Wochen. Neuer Termin ist der 10. April. Interessenten, die auf der Konsole spielen, müssen sich also noch fünf Wochen gedulden.

Das Entwicklerteam will die zusätzliche Zeit nutzen, um das Gameplay für die beiden Konsolen zu optimieren. Zudem werden die Inhalte der letzten beiden Updates implementiert.

Apropos Update: Heute ist das große Frühlingsupdate erschienen. Damit kommen mehrere neue Einrichtungsgegenstände hinzu, worunter sich Vorhänge, Teppiche, Jalosien und Kissen befinden. Auch eine praktische Leiter befindet sich unter den Neuerungen.

Die Spielmechaniken wurden ebenfalls verbessert. So könnt ihr fortan in Betten schlafen, damit euer Charakter sich erholen kann. Außerdem lassen sich jetzt Treppen und Dächer in der Kampagne verkaufen. Im Flipper-Modus hingegen könnt ihr jetzt die Größe von Objekten verändern.

Zu den weiteren Neuerungen zählen vier neue Käufer. Jeder davon hat seine eigenen Vorliebe und Bedürfnisse. Des Weiteren steht ein neues Haus zum Kauf bereit. Und dann gibt es noch einen Auftrag von Nico und Carol, bei dem ihr euer Haus auf einen gesunden Lebensstil ausrichtet.

Im Anschluss der Trailer mit einem Ausblick auf die neuen Inhalte.

Im Übrigen werden die Konsolenversionen auch als Box-Editionen erhätlich sein:

„House Flipper 2“ ist aktuell nur für den PC erhältlich. Auf Steam kostet das Spiel 37,49 Euro.

