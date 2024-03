The Sinking City 2: Fortsetzung des Lovecraft-Horrorspiels mit Trailer offiziell enthüllt

Mit seinem Horror-Adventure „The Sinking City“ hat das kleine Entwicklerteam von Frogware im Jahr 2019 einen kleinen Genre-Geheimtipp veröffentlicht, der eine treue Fanbase um sich scharen konnte. Später folgte ein langer Rechtsstreit, aus dem das kleine Studio siegreich hervorging und inzwischen der alleinige Publisher des Titels ist. Auf die Ankündigung einer Fortsetzung warteten Fans seither jedoch vergebens – bis heute, denn „The Sinking City 2“ ist bestätigt!

Die offizielle Ankündigung für PlayStation 5, Xbox Series-Konsolen und den PC erfolgte im Rahmen des Xbox Partner Preview-Events mit einem ersten Trailer. Das etwas mehr als zweiminütige Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Könnt ihr den unheimlichen Fluten entkommen?

Laut Frogware spielt die Story des Survival-Horror-Games in den 1920ern und entführt euch in die Stadt Arkham in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist ein berüchtigter Ort, der nun von einer übernatürlichen Flut heimgesucht wird. Deshalb würden nun auch Monster ihr Unwesen an diesem Ort treiben. Während das Wasser immer höher steigt und sich Monster sowie Verfall immer weiter ausbreiten, müsst ihr die düsteren Geheimnisse der Stadt aufdecken.

Falls ihr euch von „The Sinking City 2“ auf eine direkte Fortsetzung versprechen solltet, müssen wir euch an dieser Stelle übrigens enttäuschen. Die Verantwortlichen haben bestätigt , dass ihr im Sequel eine „eigenständige Geschichte“ erleben sollt, losgelöst vom Vorgänger.

Dafür könnt ihr euch erneut auf eine Horroratmosphäre freuen, die stark von den Werken des amerikanischen Autors H. P. Lovecraft geprägt sind. Innerhalb der Story des Survival-Horrorspiels sollen Spieler und Spielerinnen eine „moralisch graue und fesselnde Geschichte“ erleben, die sich „um den Lovecraft-Mythos mit seinen Kulten, mutierten Kreaturen und unverständlichen Göttern“ ranken soll. Mehr wollten die Macher allerdings noch nicht zur Story verraten.

Sicher ist indes, dass ihr nicht wehrlos in euren Überlebenskampf in Arkham ziehen müsst. Euch soll ein Arsenal aus mehreren Nahkampf- und Schusswaffen zur Verfügung stehen, um die Monster in den Griff zu bekommen. Erkunden dürft ihr in „The Sinking City 2“ eine halboffene Spielwelt erkunden, in der ihr Ressourcen sammeln müsst und die sich im Laufe des Abenteuers allmählich verändern soll. Auch hier ließen sich Frogware noch nicht genauer in die Karten sehen.

Anders als noch der Vorgänger wird das kommende Survival-Horror-Abenteuer auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt, die dem ukrainischen Entwicklerteam neue Möglichkeiten eröffnen soll. Der Anspruch von Frogware sei dabei ganz klar ein „Horror-First“-Schwerpunkt. Das Gameplay soll euch dabei mit einem Mix aus Action, der Erkundung der zusehends zerfallenden Spielwelt und der von Lovecraft inspirierten Geschichte an den Controller fesseln.

Frogwares Publishing Director Sergiy Oganesyan sagte hierzu: „Das ursprüngliche The Sinking City ist immer noch einer unserer erfolgreichsten Titel, höchstwahrscheinlich wegen der stärkeren Anlehnung an das Horror-Genre und das Setting.

Wir haben in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Detektivabenteuern entwickelt, also werden wir jetzt etwas Neues machen, um weiterhin das zu tun, was die Leute an uns lieben – nämlich geschichtenreiche Erlebnisse – und uns trotzdem weiterentwickeln zu können.“

Trotz des größeren Action-Fokus müssen Fans in „The Sinking City 2“ jedoch nicht auf Detektivelemente verzichten. Diesmal verfolgt Frogware allerdings einen anderen Ansatz, denn die Detektivarbeit soll komplett optional sein. „Wir wollen, dass Nachforschungen ein nützlicher Teil des Spiels sind, aber nur für diejenigen, die es wollen, und dass sie greifbare Gameplay-Boni und Heureka-Momente bieten, ohne dass sie eine Voraussetzung für das Vorankommen sind“, sagte Frogwares Executive Producer Denys Chebotarov.

„The Sinking City 2“ soll 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Epic Games Store, GOG, Steam) erscheinen. Ein genauer Releasetermin steht noch aus. Wenn ihr die Entwickler unterstützen möchtet, könnt ihr das übrigens bald bei Kickstarter tun.

The Sinking City 2 – Announce Trailer

Freut ihr euch auf weitere von Lovecraft inspirierte Horrorabenteuer in „The Sinking City 2“?

