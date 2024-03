Planet of Lana: Termin für PS4 & PS5 steht – Trailer liefert Eindrücke aus dem malerischen Puzzler

Im November kündigte das Indie-Studio Wishfully das Puzzle-Adventure "Planet of Lana" offiziell für die PlayStation-Konsolen an. Ab sofort wissen wir auch, wann mit dem Release für die PS4 und die PS5 zu rechnen ist.

Nachdem der malerische Puzzler „Planet of Lana“ zunächst nur für den PC und die Xbox-Konsolen erschien, kündigten die Indie-Entwickler von Wishfully im letzten Winter Umsetzungen für weitere Plattformen an.

Abgesehen von der Tatsache, dass die PS4, die PS5 und die Switch im Frühjahr 2024 versorgt werden, wurde bislang kein konkreter Termin genannt. Dieser folgte am heutigen Abend. Im Rahmen des Kinda Funny Spring Showcase 2024 spendierten uns die Entwickler nämlich nicht nur einen neuen Trailer, der uns Eindrücke aus dem Puzzler liefert.

Gleichzeitig bestätigte Wishfully den Releasetermin von „Planet of Lana“ für die PS4, die PS5 und die Switch: Den 16. April 2024.

Erkundet einen idyllischen Planeten

In „Planet of Lana“ führt unser Weg laut Entwicklerangaben auf einen weit entfernten Planeten. Einst ein Ort des Friedens, der sich durch eine ungestörte Balance zwischen Mensch, Natur und Tier auszeichnete, verwandelte sich der Himmelskörper über die Jahrhunderte in eine Welt, in der ein großer Konflikt tobt.

Die Disharmonie, die sich über viele Jahrzehnte anbahnte, nahm die Gestalt einer gesichtslosen Armee an. Allerdings betonen die Entwickler, dass ihr keine Geschichte über den Krieg an sich erwarten solltet.

Stattdessen legte Wishfully großen Wert auf eine Handlung, die die Schönheit des Planeten hervorhebt.

Ihr schlüpft in die Rolle eines jungen Mädchens. Die Pratogonistin macht sich mit einem treuen Begleiter daran, die farbenfrohe Welt zu erkunden und Puzzles zu lösen. Gleichzeitig möchte sie dafür sorgen, dass die Harmonie wieder in die Welt zurückkehrt.

Die Gameplay-Features in der Übersicht

Einzigartiges Gameplay mit einem Gefährten.

Löse Rätsel mit diversen Herausforderungen und skurrilen Wendungen.

Bewältige gefährliche Situationen durch Schleichen und Scharfsinn.

Nutze deine Reflexe und überlebe herausfordernde Action-Sequenzen.

Entdecke eine epische, Galaxien und Jahrhunderte umspannende Geschichte.

Anbei der heute veröffentlichte Trailer zu „Planet of Lana“. Dieser vermittelt euch einen Eindruck von dem, was der Puzzler aus dem Hause Wishfully grafisch wie spielerisch zu bieten hat.

