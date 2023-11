Planet of Lana: Malerisches Abenteuer für PlayStation angekündigt

Bereits im vergangenen Mai erschien das Adventure „Planet of Lana“ für die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Nun haben die Verantwortlichen von Thunderful und Wishfully auch eine Veröffentlichung auf der PlayStation 5, der PlayStation 4 sowie der Nintento Switch bestätigt. Bereits im Frühling 2024 soll es soweit sein.

Eine Reise durch eine bezaubernde Welt

In „Planet of Lana“ erkunden die Spieler einen Planeten, der einst ein Ort ungestörter Balance zwischen Mensch, Natur und Tier war und sich in etwas gänzlich anderes verwandelte. Die Disharmonie, die sich über hunderte Jahre anbahnte, hat die Gestalt einer gesichtslosen Armee angenommen. Jedoch sollte man keine Geschichte über den Krieg erwarten. Vielmehr bekommt man eine Geschichte über einen lebendigen, wundervollen Planeten geboten.

An der Seite eines vertrauten Begleiters erkundet man die farbenfrohe Welt und löst Rätsel. Vieles ist unvorhersehbar, wobei selbst die kleinste Kreatur vor Mut strotzen kann.

Adam Stjarnljus, der Director von Wishfully, zeigt sich begeistert davon, dass man endlich die Nintendo Switch- sowie PlayStation-Versionen von „Planet of Lana“ ankündigen kann. „Wir möchten unser Spiel mit so vielen Leuten wie möglich teilen, also ist dies etwas, das uns sehr begeistert. Danke an alle Fans, die Planet of Lana auf PC und Konsole zu einem Erfolg machten und danke an die Nintendo Switch- und PlayStation-Communities für ihre Geduld. Ich verspreche, dass wir unser Bestes geben werden, um das Warten lohnenswert zu machen“, heißt es in einem Statement.

Passend zur Ankündigung haben die Verantwortlichen auch einen Trailer bereitgestellt, der uns noch einmal einen Eindruck von „Planet of Lana“ vermittelt. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

