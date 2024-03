Gran Turismo 7: Update 1.44 angekündigt – Fahrzeuge, Anime-Aufkleber und mehr

"Gran Turismo 7" erhält ein Update auf die Version 1.44. Vor der morgigen Freischaltung verraten Sony und Polyphony Digital, welche neuen Inhalte in das Rennspiel finden.

Sony und Polyphony Digital haben für “Gran Turismo 7” das Update 1.44 angekündigt. Es bringt neue Fahrzeuge in das Rennspiel, beschränkt sich allerdings nicht nur auf fahrbare Untersätze.

Auch an anderen Stellen wurde Hand angelegt. Das gilt nicht zuletzt für den Lackierungseditor, der zeitlich begrenzte Zusatzinhalte bekommt.

Mit der morgigen Content-Aktualisierung kommen drei neue Fahrzeuge in das Rennspiel. Nach den üblichen Silhouetten von Polyphony-Chef Kazunori Yamauchi, über die wir am Wochenende berichteten, hält sich die Überraschung in Grenzen.

Offiziell bestätigt wurden heute die folgenden Neuzugänge:

Audi R8 Coupé V10 plus ’16 – Brand Central

– Brand Central Lamborghini Urus ’18 – Brand Central

– Brand Central Toyota GT-One (TS020) ’99 – Legend Cars

Der Lamborghini Urus bringt es zwar auf 641 PS, 305 km/h Höchstgeschwindigkeit und eine Beschleunigung auf 100 km/h in gerade einmal 3,6 Sekunden. Mit seinen 2,2 Tonnen Leergewicht ist das SUV allerdings nicht das wendigste Gefährt auf der Strecke.

Einen Kontrast dazu bildet der Toyota GT-One, der für die Rennstrecke konzipiert ist und die 24 Stunden von Le Mans gewinnen sollte. Zum Einsatz kommen F1-Technologie und ein 3,6-l-V8 mit zwei Turboladern.

Der Audi R8 Coupé V10 plus, das dritte Fahrzeug im Bunde, kommt mit einem 5,2-Liter-V10-Saugmotor, der für 601,6 Pferdestärken sorgt, daher.

Die drei Neuzugänge sind auf den folgenden Bildern abgelichtet:

Drei weitere Fahrzeuge düsen ab morgen über die Rennstrecken von „Gran Tursimo 7“.

Diese Neuerungen sind ebenfalls geplant

Eine neue Rennstrecke ist im Update 1.44 nicht dabei. Allerdings erhalten Besitzer von “Gran Turismo 7” das Extra-Menü 37. Es richtet sich an ein Collector-Level ab 41 und thematisiert Jaguar.

Die „World Circuits“ werden um neue Events erweitert:

European Clubman Cup 600 – Blue Moon Bay Speedway (innen, rückwärts)

– Blue Moon Bay Speedway (innen, rückwärts) Schwarzwald-Liga – Hochgeschwindigkeitsring (rückwärts)

– Hochgeschwindigkeitsring (rückwärts) World Touring Car 900 – 24 Heures du Mans-Rennstrecke

Fukushima kommt als Kuration in Scapes hinzu. Und für eine begrenzte Zeit sind im Editor 26 Aufkleber verfügbar, darunter acht Titellogos und 18 Hauptcharakteraufkleber, die thematisch zum japanischen TV-Anime „Highspeed Étoile“ gehören.

Ein Bild zeigt, was Spieler auf ihre Rennboliden packen können:

Die Aufkleber richten sich an Anime-Fans.

Das Update 1.44 für “Gran Turismo 7” wird am morgigen Donnerstag um 7 Uhr freigeschaltet. Danach verrät der vollständige Changelog, ob vielleicht in anderen Bereichen des Rennspiels Änderungen oder Verbesserungen vorgenommen wurden.

Nachfolgend zeigt ein Video die neuen Inhalte:

