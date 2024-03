Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga-DLC mit spannendem Teaser Trailer angekündigt

Seit seinem Release im Jahr 2016 entwickelte sich „Dragon Ball Xenoverse 2“ zu einem waschechten Action-RPG-Dauerbrenner. In den nachfolgenden Jahren unterstützten Entwicklerstudio Dimps und Publisher Bandai Namco den Titel mit kostenlosen wie kostenpflichtigen Zusatzinhalten. Mit der „Future Saga“ kündigten die Verantwortlichen nun den Auftakt einer neuen DLC-Reihe an, deren erstes Kapitel schon bald im Handel erscheinen soll.

Den etwas mehr als zwei Minuten langen Teaser Trailer zur kommenden Erweiterung könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Dämon Fu greift weiter in den Zeitverlauf ein

„Zum ersten Mal seit dem Erscheinen des Originalspiels wird Dragon Ball Xenoverse 2 in die Zukunft blicken und ein neues Zeitalter einläuten“, versprechen die Macher des Action-Rollenspiels. Verantwortlich für die kommenden Ereignisse ist einmal mehr Dämon Fu, der bereits in den vorangegangenen Story-DLCs immer wieder kurze Auftritte hatte. Nun scheint Super Villain Energy sein Interesse geweckt zu haben, mit der er experimentiert.

Im Teaser Trailer zum „Future Saga“-DLC sehen wir bereits die ersten Versuchssubjekte des neugierigen Dämons. In einer alternativen Zeitlinie erhält Bösewicht Goku Black dank der Super Villain Energy einen ordentlichen Powerschub. Gegen Ende des Videos scheint indes Vegeta unter der Kontrolle der bösen Energie zu stehen, was zu einem lange erwarteten göttlichen Rematch zwischen ihm und unserem Hauptcharakter Son-Goku führt.

Ihr wollt in Dragon Ball Xenoverse 2 ordentlich austeilen? Im Justice Pack 2-DLC ist Son-Gohans neue Form enthalten:

Wer ist Dämon Fu? Er ist der Sohn der beiden „Dragon Ball Xenoverse“-Bösewichte Mira und Towa, der, wie seine Mutter, in erster Linie ein Wissenschaftler ist. Im Rahmen seiner Experimente greift er immer wieder in den Zeitverlauf ein und ruft so die Time Patrol rund um Future Trunks auf den Plan. Darüber hinaus spielte Dämon Fu in den vergangenen Jahren vor allem in der Geschichte des Promo-Anime „Super Dragon Ball Heroes“ eine zentrale Rolle.

„Dragon Ball Xenoverse 2“ ist aktuell für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erhältlich. Am 24. Mai 2024 sollen Versionen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S ihren Weg in den Handel finden.

Wie gefällt euch der erste Teaser Trailer zum „Future Saga“-DLC für „Dragon Ball Xenoverse 2“?

