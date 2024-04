Ab 74 Cent: Beliebter Plattformer im PSN zum Schnäppchenpreis

Nachschub für die heimische PlayStation-Konsole ist immer gut. Wenn es dann auch noch ein echtes Schnäppchen ist, umso besser. Bei einer aktuellen Aktion im PlayStation Store gibt es ein ebenso beliebtes wie interessantes Spiel sogar fast schon geschenkt.

Genialer Plattformer mit Fantasy-Charme

Beim aktuellen Schnäppchen handelt es sich um den Plattformer „Lost Words: Beyond the Page“ vom Entwicklerstudio Sketchbook Games. Sein Debüt feierte das Spiel ursprünglich im Jahr 2020 auf der mittlerweile deaktivierten Streaming-Plattform Stadia. Fast genau zwölf Monate später folgten Versionen für den PC und Konsolen.

Im Fokus des Geschehens steht die junge Isabelle (auch Izzy genannt), die täglich Einträge in ihr Tagebuch schreibt. Daraus entsteht das Fantasy-Reich Estoria mit seinen fantasievoll inszenierten Schauplätzen und illustren Bewohnern. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Wächters und muss zahlreiche Puzzles lösen sowie herausfordernde Plattform-Segmente meistern. Die Story von „Lost Words: Beyond the Page“ stammt von der Autorin Rhianna Pratchett, die auch schon an „BioShock Infinite“ und „Rise of the Tomb Raider“ mitgewirkt hat.

PlayStation-Schnäppchen fast geschenkt

Derzeit ist „Lost Words: Beyond the Page“ im offiziellen PlayStation Store zum absoluten Minipreis zu haben. Beim Kauf des PS4-Spiels gibt es einen Rabatt in Höhe von 90 Prozent, somit schlägt es mit gerade mal 1,49 Euro zu Buche. Abonnenten von PlayStation Plus müssen sogar nur 79 Cent bezahlen, was einem 95-Prozent-Rabatt entspricht. Es wartet demnach Spielspaß für nicht mal einen Euro.

Allerdings ist Eile angesagt, denn das Angebot ist zeitlich beschränkt. Bis zum 25. April 2024 um 0:59 Uhr steht das aktuelle Schnäppchen zur Verfügung. Danach wird wieder der normale Verkaufspreis fällig.

Der Besuch des PlayStation Store ist ohnehin immer einen Besuch wert, dort steht regelmäßig eine Vielzahl attraktiver Schnäppchen bereit.

