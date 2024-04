PS Plus: Extra-Spiel für April zeigt sich im Launch-Trailer

In der Bibliothek von PS Plus Extra landet in der kommenden Woche ein weiterer Neuzugang. Zuvor macht der obligatorische Launch-Trailer auf den Titel aufmerksam.

Die neusten PS-Plus-Spiele der Extra-Stufe stehen seit dem vergangenen Dienstag zum Download bereit. Allerdings ist es längst nicht alles, was Sony für den laufenden Monat in petto hat. Ein weiteres Spiel erobert in der kommenden Woche die Bibliothek.

PS-Plus-Mitglieder erhalten Zugang zu Tales of Kenzera

Inhaber einer PlayStation-Plus-Mitgliedschaft ab der Extra-Stufe dürfen sich in Kürze in “Tales of Kenzera: Zau” stürzen, ohne einen zusätzlichen Cent bezahlen zu müssen. Der Titel landet direkt zum Launch in der Sammlung, was ein wenig Game-Pass-Flair aufkommen lässt. Der heute veröffentlichte und unterhalb dieser Zeilen eingebettete Launch-Trailer stimmt auf die Ankunft ein.

“Tales of Kenzera” ist ein Action-Adventure-Spiel im Stil eines Metroidvania, das in 2,5D Grafik gehalten ist. Die Geschichte spielt im Land Kenzera, wo Spieler die Rolle des jungen Schamanen Zau übernehmen. Seine Aufgabe besteht darin, den Gott des Todes, Kalunga, zu überzeugen, seinen verstorbenen Vater wieder zum Leben zu erwecken.

Spielzeit von Tales of Kenzera bis zu 15 Stunden

Der Entwickler Sturgent Studios gab jüngst bekannt, dass „Tales of Kenzera: Zau“ eine Spielzeit von ungefähr acht bis zehn Stunden bieten wird, jedoch Spieler damit längst nicht alles gesehen haben. Zusammen mit den optionalen Inhalten seien es zwölf bis 15 Stunden.

Des Weiteren wird das Adventure die Option bieten, zwischen einer vollständigen Vertonung in der lokalen Sprache und Swahili zu wählen.

Spieler, die einen Kauf vorziehen, werden besonders belohnt. So gibt es als Vorbesteller-Boni die folgenden Inhalte:

10 Prozent RabattVariante des visuellen Effekts “Kalungas Segen”

2 Schamanenpunkte zum Freischalten von bis zu 2 Fähigkeiten im Spiel

Digitaler Comic „Seelenwanderer“

Gameplay aus Tales of Kenzera:

„Tales of Kenzera: Zau“ wird am 23. April 2024 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Der anfangs erwähnte Launch-Trailer steht nachfolgend zur Ansicht bereit.

