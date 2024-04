Tales of Kenzera ZAU: Wie viel Spielzeit für den Preis von 20 Euro?

Auf den Game Awards 2023 stellte Electronic Arts „Tales of Kenzera: ZAU“ vor. Es handelt sich um ein Side-Scrolling-Adventure, das euch einen jungen Schamanen namens Zau spielen lässt. Mit ihm kämpft ihr euch durch mystische 2,5D-Welten. Die Surgeon Studios liefern damit ihr erstes Studio-Projekt ab.

Schon zur Ankündigung gab der Publisher den Preis bekannt: 20 Euro kostet euch das Spiel. Aber wie viel Spielzeit könnt ihr für diesen niedrig angesetzten Preis erwarten? Das verriet der Director Abubakar Salim gegenüber DualShockers.

Der leitende Entwickler ist sich sicher, die perfekte Balance zwischen Spiellänge und Preis gefunden zu haben. Zudem gab er an, die Zeit der Leute „respektieren“ zu wollen. Schließlich gebe es noch unzählige andere gute Titel auf dem Markt.

Zwischen 8 und 10 Stunden wird der Spieler benötigen, um die Kampagne durchzuspielen. Wer wirklich alles erledigen möchte, kann 12 bis 15 Stunden einplanen.

Unter anderem God of War diente als Inspiration

Auch zu den Inspirationsquellen äußerte sich Salim. Vor allem an Klassikern, aber auch an moderneren Marken hat sich das Team orientiert. Dazu zählen „Super Metroid“ und „Castlevania“, während „Devil May Cry“ und „God of War“ den Kampf geprägt haben.

Der Protagonist soll auf jeden Fall eine Menge Handlungsspielraum und viele Freiheiten haben. Eine richtige oder falsche Art gebe es demnach nicht.

Als Inspiration für die Geschichte diente der Tod von Salims Vater. In der Story möchte er den Spielern daher eine wichtige Botschaft mit auf den Weg geben: Wer belastende Situationen durchlebt, muss seine Emotionen nicht verdrängen. Er selbst habe versucht, seine damalige Trauer zu überspielen. Laut dem Director ist es „okay, nicht okay zu sein.“

Euch erwartet also eine emotionale Reise. Ihr sollt erkennen, dass wir alle in gewisser Weise gleich sind und eine große „Bandbreite an Emotionen“ durchleben.

„Tales of Kenzera: ZAU“ wird am 23. April für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Bestellt ihr das Game vor, zahlt ihr übrigens nur 17,99 Euro.

