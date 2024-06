Summer Game Fest: Teure Präsentation – Preise der Trailer-Slots durchgesickert – Gerücht

Am heutigen Freitagabend findet das Summer Game Fest mit neuen Präsentationen und Ankündigungen statt. Wer seinen Trailer bei der Show zeigen will, muss aber anscheinend tief in die Tasche greifen.

Am heutigen Freitagabend starten wir in das Event-Wochenende, das die in diesem Jahr ausfallende E3 ersetzen wird. Los geht es mit dem Summer Game Fest von Geoff Keighley, dessen Pre-Show um 22.30 Uhr deutscher Zeit starten wird. Das Hauptevent geht um 23 Uhr los und soll laut offiziellen Angaben rund zwei Stunden dauern.

Wer bei der Eröffnungsshow dabei sein will, musste den neuesten Berichten zufolge jedoch einige Dollar locker machen. Angeblich begannen die Kosten für eine Aufnahme in die Sendung in diesem Jahr bei 250.000 US-Dollar.

Nicht jeder Trailer ist mit Kosten verbunden

Wie die Webseite Esquire unter Berufung auf Quellen und mehreren Marketingfachleuten berichtete, kostete ein Trailer von einer Minute während der Hauptshow des Summer Game Fest in diesem Jahr 250.000 US-Dollar. 350.000 US-Dollar wurden es für eineinhalb Minuten, 450.000 US-Dollar für zwei Minuten sowie 550.000 US-Dollar für zweieinhalb Minuten. Laut den Quellen waren die Preise für die Ausgabe im letzten Jahr ebenfalls so hoch.

Allerdings mussten nicht alle Entwickler für ihre Trailer zahlen. Einige Beiträge gelten bei der Show als „verdiente redaktionelle Platzierungen“ und werden kostenlos gespielt. Mehrere Indie-Publisher und –Entwickler kontaktierten die Kollegen von Kotaku, die ebenfalls über das Thema berichteten, und gaben an, dass sie „freie Slots“ für den Stream erhielten.

So sollen Keighley einige Spiele vorgeschlagen werden, die er als Teil der „verdienten redaktionellen Platzierungen“ in seine Sendungen aufnimmt. Diese erhalten dann kostenlose Sendezeit.

Andere Shows haben ähnliche Kosten

Allerdings steht das Summer Game Fest mit seinen Gebühren nicht alleine da. Auch wer bei der Opening Night der Gamescom dabei sein will, muss tief in die Tasche greifen. Anders als bei den anderen Veranstaltungen von Keighley sind die Kosten für die Sendezeit bei der Gamescom jedoch öffentlich einsehbar.

Laut der offiziellen Webseite starten die Preise für einen Trailer bei der Opening Night der Gamescom, die ebenfalls von Geoff Keighley moderiert wird, bei 115.000 Euro für 30 Sekunden. Für 60 Sekunden werden 165.000 Euro fällig und für 90 Sekunden 215.000 Euro. Für einen Trailer mit 120 Sekunden müssen Unternehmen 265.000 Euro zahlen.

